Los Reyes Magos instalan sus almacenes con regalos en Castelló

Con motivo de la campaña de Navidad, la concejalía de Comercio y Consumo ha puesto en marcha la iniciativa Almacenes Reales de los Reyes Magos que tiene como finalidad incentivar las compras en el comercio local y reforzar la visibilidad de los establecimientos de proximidad en uno de los momentos de mayor actividad comercial del año.

La campaña plantea una acción mediante la cual los comercios adheridos pasan a identificarse como Almacenes Reales, los espacios donde, según la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar custodian los regalos que se repartirán durante las fiestas. Para ello, los establecimientos participantes exhiben en sus puertas un distintivo oficial que los acredita como parte de esta red y facilitan a sus clientes material corporativo —sobres, adhesivos y otros elementos promocionales— que certifica que las compras realizadas proceden de un comercio local participante en la campaña.

El edil Vidal junto a una comerciante del centro que participa en la nueva campaña. / Mediterráneo

El concejal de Comercio, Alberto Vidal, ha explicado que “esta campaña tiene como finalidad poner en valor el comercio de proximidad y fomentar un consumo responsable y cercano, especialmente en fechas tan relevantes para el sector como la Navidad”. En este sentido, Vidal ha destacado que “el comercio local es un motor económico y social para Castellón, ya que genera empleo, dinamiza las calles y ofrece un servicio cercano y de calidad a la ciudadanía”.

Asimismo, el edil ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguimos impulsando iniciativas que ayuden a los comerciantes a mejorar su visibilidad y competitividad, al tiempo que se refuerza la concienciación ciudadana sobre la importancia de apoyar al comercio local frente a otros modelos de consumo, enmarcando esta acción dentro de la estrategia municipal de apoyo al tejido comercial de la ciudad”.

La campaña se desarrolla en colaboración con las asociaciones comerciales de distintos distritos y forma parte del conjunto de actuaciones municipales de dinamización del comercio durante la campaña de Navidad, con el objetivo de fortalecer el tejido comercial, contribuir a la actividad económica local y consolidar el comercio de proximidad como un elemento clave de la vida urbana de Castellón.