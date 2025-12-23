Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025

El comercio de Castelló vuelve a mostrar su cara y cruz en la capital de la Plana a finales de año. Al clausura de la tienda Pepe Jeans en la calle Enmedio y a la liquidación por cierre de Katherine, también en este céntrico vial, se suma otro conocido establecimiento vecino del primero.

Además, a esta situación se suman los 89 locales comerciales vacíos que existen en el casco urbano y que están en alquiler o venta tras bajar la persiana en meses (o años) pasados.

Ahora le ha tocado el turno a Foot on Mars, una establecimiento que vende zapatillas deportivas y ropa de las mejores marcas y que cerrará tres liquidar sus productos, tal y como informa el cartel que los gestores de este comercio han colocado en la fachada del mismo anunciando su decisión, en la calle Enmedio. Es precisamente este vial, junto a las calles Alloza, Mayor y Colón, el que registra más locales comerciales cerrados. Entre estos destaca, por su amplitud, el que ocupaba Tiger y que todavía no ha atraído a ningún posible inquilino ni comprador. Otro de gran tamaño es el del anterior Banco Popular, en la plaza de la Paz, también vacío todavía.

Sin embargo, y frente a esta sangría de cierres de establecimientos en Castelló, el Ayuntamiento capitalino ha registrado 149 licencias comerciales en 2025, correspondientes a locales que han iniciado actividad en la ciudad. Una cifras que reflejan exclusivamente las licencias tramitadas ya que el consistorio no posee un cómputo diferenciado de aquellos casos en los que se trata de comercios o negocios que se trasladan de ubicación. Cada local debe contar con su propia licencia con independencia de si la actividad ya existía previamente en otro punto del municipio.

A este respecto, el concejal de Comercio, Alberto Vidal, ha señalado que es "evidente que la situación del comercio es complicada y que el contexto económico no es fácil, pero los datos muestran que siguen produciéndose aperturas y que hay personas y empresas que apuestan por abrir nuevos locales”. Vidal ha añadido que “estas licencias reflejan movimiento económico y actividad a lo largo de todo el año. Nuestro objetivo es seguir trabajando para que la ciudad resulte atractiva para la implantación de comercios y actividades económicas, facilitar los trámites y contribuir a generar un entorno favorable para quienes deciden emprender.”