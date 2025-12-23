Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha

La burocracia ha atrasado la entrada en vigor de la ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Castelló que regula, entre otras situaciones y usos, la circulación del patinete eléctrico por la ciudad. Un vehículo que trae de cabeza a peatones y agentes de seguridad ya que su mal uso ha ocasionado múltiples accidentes lo que ha ocasionado la interposición de alrededor de mil sanciones a los infractores por parte de la Policía Local de Castelló durante el año 2025, que oscilan entre los 200 y los 500 euros. Los agentes intensificarán los controles con respecto a estos vehículos de movilidad personal.

Dos jóvenes circular por un carril bici con su patinete eléctrico en Castelló, este lunes. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Pese a que la norma municipal tendría que haber entrado en servicio este martes, la firma de un documento en el día de ayer ha motivado que la ordenanza se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el jueves y ya comience a aplicarse el viernes 26 de diciembre, según han confirmado fuentes oficiales al periódico Mediterráneo.

De esta forma, y a partir de ese día, los usuarios tienen la obligación de cumplir con una serie de normas como es la ir a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, tener una certificado de circulación, el conductor tendrá que tener una edad mínima de 15 años, casco obligatorio, así como un seguro de responsabilidad civil (ver gráfico adjunto a la información). Con respecto a este último punto que ya expiden varias aseguradoras, el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha explicado que los usuarios tendrán que disponer de este documento a la hora de circular a partir del día 26 porque, en caso contrario, la Policía Local "le requisará el patinete hasta que presente dicho certificado".

Cuadro con la normativa de Castelló que entra en vigor el viernes. / Mediterráneo

Además, las personas que se desplacen de forma habitual en patinete eléctrico por la ciudad deberá hacerlo por cinco vías en concreto: vías para ciclistas, carril bici en aceras sin superar los 10 km/h, ciclocalles y vías de 30 km/h, calles residenciales de plataforma única y calles peatonales con acceso restringidoa una velocidad no superior a los 10 km/h.

Gráfico por dónde se puede circular con el patinete eléctrico y por dónde está prohibido. / Mediterráneo

En este sentido, el concejal de Movilidad ha destacado que el equipo de gobierno local "cumple con el compromiso de dotar de seguridad jurídica a la movilidad urbana y sostenible". "Frente al gobierno anterior que no fue capaz de sacar adelante esta ordenanza, nosotros cumplimos con la ciudadanía", ha remarcado el edil.

"Dotamos de seguridad jurídica a la movilidad urbana y sostenible" Cristian Ramírez — Concejal de Movilidad

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadnaa, Antonio Ortolá, ha señalado que la entrada en servicio de esta ordenanza supone la regularización de manera clara del uso de estos vehículos. "Aplicar las normas es fundamental para mejorar la convivencia y la seguridad vial en la ciudad y durante periodos como la Navidad, al igual que ocurre en los meses estivales, la Policía Local realizará controles y estará especialmente pendiente para garantizar que la ciudadanía cumpla con la normativa y haga un uso responsable de los patinetes eléctricos", ha finalizado.