Castelló aprueba un presupuesto de récord con su apuesta por la vivienda y el empleo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, que forman el Partido Popular y Vox, ha sacado adelante el presupuesto municipal para 2026 en el pleno celebrado esta mañana. Son una cuentas de récord, las más altas de la historia, que ascienden a 253.220.203 euros, lo que supone casi un 10% que el ejercicio actual, al que se destinaron 239,32 millones.

Con el voto a favor de los dos grupos municipales al frente del consistorio y con el rechazo de los grupos municipales del PSPV y Compromís, la alcaldesa, Begoña Carrasco aprovechó la sesión para mostrar de nuevo su músculo y enfatizar su apuesta por el empleo y la vivienda, así como por la reducción de impuestos. "Hemos demostrado que otra forma de gobernar funciona, una basada en la escucha activa de los vecinos y en la colaboración institucional", ha destacado la primera edila.

Descenso del paro

Carrasco ha reivindicado que, baja la gestión de su gobierno, "hemos conseguido una tasa de paro menor al 10% y las altas en la Seguridad Social han superado las 103.000 en Castelló". La alcaldesa ha señalado, en su intervención, que se destinarán "5,8 millones de euros al área de empleo" con la apuesta por la formación a la carta. También ha incidido en que "el Plan Propio de Empleo cuenta con un 11% de plazas reservadas a personas con discapacidad".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en una de sus intervenciones durante el pleno. / Iván Fernández

Ha añadido que, desde su equipo de gobierno, los presupuestos para 2026 contemplan "una nueva reducción fiscal". Para el próximo ejercicio, además de la bajada en un 2% del IBI urbano, que supone el 8% desde el inicio de la legislatura, se añaden las exenciones en plusvalías y transmisiones patrimoniales, y sobre todo las distintas fórmulas para rebajar el pago en la tasa de basuras.

Apuesta por la vivienda

En materia de vivienda, la alcaldesa ha reivindicado su apuesta por la construcción de nuevos inmuebles y la vivienda social. Así, para el nuevo año, se iniciará el desarrollo de 5 nuevas zonas que supondrán 3.800 pisos, de los cuales el 40% serán vivienda de protección pública. Además, a través del Consell, se erigirán otras 123 VPP en Censal y la munícipe ha afirmado que, en 2026, se pondrá en marcha la línea municipal de alquiler joven.

Dentro de este presupuesto, se incluyen, según ha recordado Carrasco, el nuevo contrato de limpieza, la ampliación de la línea de TRAM hasta la playa del Serradal, que estará operativa en Semana Santa, y la ampliación de la plantilla de Policía Local, cuyo objetivo es alcanzar los 300 agentes. A esto se añade la inversión en grandes proyectos que se materializarán el próximo año, como la reforma del Mercado Central, o se pondrán en marcha, caso de la Pérgola, Censal Park o la Manzana Albinegra.

Problemas reales

Desde el otro lado del equipo de gobierno, el portavoz municipal de Vox, Antonio Ortolá, ha señalado que estas cuentas "se centran en problemas reales que afectan a los ciudadanos". Ortolá ha destacado asuntos como "la inmigración masiva y la falta de vivienda" ante los que los presupuestos aplican "el sentido común".

El edil ha afirmado que el plan económico para el próximo año se basa "en el control del despilfarro" y antepone "primero a los nuestros, a los de casa". "Hemos retirado subvenciones de cooperación social o a entidades catalanistas lo que nos permite tener un presupuesto real".

Subida de impuestos

La oposición, formada por PSPV y Compromís, ha visto como las 82 enmiendas, en el caso socialista, y las más de 40, presentadas por los nacionalistas, han visto como la mayoría de gobierno ha rechazado sus propuestas. La portavoz municipal del PSPV, Patricia Puerta, ha recalcado que, al contrario de lo que afirma Carrasco, "este año los impuestos han subido en 8 millones de euros, cuando prometió que iban a bajar en 2,5 millones".

Una imagen de la sesión plenaria que ha acogido esta mañana el Ayuntamiento. / Mediterráneo

Aparte, ha criticado que "solo se han ejecutado el 30% de las obras previstas en el presupuesto de 2025" y ha señalado que "la alcaldesa Carrasco vive en un Castelló ficticio, que poco tiene que ver con el que sufren los demás castellonenses".

"Creen sus propias mentiras"

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha asegurado que el equipo de gobierno "se cree sus propias mentiras". Garcia ha comentado que "Castelló necesita unos presupuestos más justos, más sociales y más feministas". Además, ha pedido "mirar al futuro hundiendo las raíces en el pasado" y ha denunciado que "hay un descuadre de 1,5 millones de euros en el pago de la tasa de basura, al no calcular las bonificaciones".

A esto ha añadido la necesidad de "actualizar las ayudas a entidades sociales, tras tres años congeladas" y ha reclamado "formación a la policía para actuar ante la violencia machista, ya que desde el Ayuntamiento afirman que 7 de cada 10 detenciones son por esta razón".