Nuevo impulso a la inserción laboral: Castelló obtiene 1,6 millones de euros en subvenciones para sus talleres de empleo

La formación laboral en Castelló ha recibido un nuevo empujón gracias a dos subvenciones que suman un total de 1,6 millones de euros para el desarrollo de diversos talleres de empleo. La junta de gobierno local del Ayuntamiento, que se ha celebrado este martes por la mañana, ha dado a conocer la concesión de estas ayudas por parte del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) que pretenden potenciar la inserción laboral de los castellonenses.

Así, una de estas subvenciones corresponde a la Escuela Taller Castellón 2 y tendrá una duración de 12 meses. La dotación económica es de 743.841 euros y el programa impulsará el desarrollo de especialidades formativas conducentes a la obtención de certificados profesionales oficiales completos en las áreas de edificación y obra civil, montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas y carpintería de madera.

Taller de empleo

Por su parte, la otra ayuda se destinará al taller de empleo nº 17 del Centro de Formación Tetuán XIV y tiene un importe de 848.077 euros. La duración será también de 12 meses y las especialidades formativas permitirán obtener certificados profesionales en edificación y obra civil, electricidad y agricultura ecológica.

El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, ha destacado que "esta ayuda es fruto de una propuesta presentada por el consistorio dentro de su estrategia de formación y fomento de oportunidades laborales para la ciudadanía”.

Además, ha añadido que “la concesión de estas subvenciones por parte de Labora confirma la buena estrategia que desde el equipo de gobierno venimos desarrollando en materia de formación continua, con el objetivo de facilitar la inserción laboral y generar nuevas oportunidades de empleo”.

Contratación laboral

El apoyo al empleo ha sido protagonista de los principales anuncios de la junta de gobierno local de este martes. Más allá de las subvenciones a los cursos de empleo, se ha aprobado también la concesión de ayudas al fomento de la contratación laboral de personas desempleadas.

En total, 24 empresas se beneficiarán de estas subvenciones, que suman 73.150 euros, con ayudas individuales que oscilan entre los 1.250 y los 2.900 euros. Una de las apuestas del equipo de gobierno de Begoña Carrasco, tanto en este año que acaba como de cara al próximo ejercicio, ha sido la de estimular el empleo en Castelló, a través de la celebración de talleres destinados a la inserción laboral como por la colaboración público-privada, a través de la formación a la carta.