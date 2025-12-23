Susto en la playa de Castelló: ¿ha caído un paracaidista al agua?

Susto tremendo el que han vivido los castellonenses que esta mañana paseaban por la playa del Pinar de Castelló. En el cielo han visto a dos paracaidistas. Uno caía sobre la arena; el otro, al mar. O eso es lo que parecía.

Los hechos se han desarrollado sobre las 10.30 horas, a la altura del centro de día El Pinar. El paracaídas estaba flotando en el mar, a bastante distancia de la orilla. Rápidamente, los testigos presenciales han llamado a los servicios de emergencia.

Señalado con el círculo amarillo, el paracaídas. / Federico Navarro

Finalmente, y tras contactar con el aeroclub de Castelló, los bomberos responsables del rescate han podido conocer que lo que ha caído al mar era un paracaídas, pero no un paracaidista. No obstante, se han metido al mar para sacarlo del agua.

Los bomberos acuden a sacar el paracaídas del agua. / Federico Navarro

