La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: "Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos"

Herederas de una saga que contempla a tres generaciones, las hermanas Mari Carmen y Nuria Saura han puesto este martes el punto final a un proyecto de 41 años. Ambas eran las propietarias del emblemático negocio de venta de frutos secos, que abrieron en 1984 en la esquina de la calle Trinidad con San Francisco.

Cuatro décadas más tarde, han echado el cierre a su establecimiento, ubicado ahora en el número 100 de la calle Trinidad, que se había convertido en algo mucho más importante que un simple comercio para todo el barrio.

Las hermanas Mari Carmen y Nuria Saura han puesto punto final a su historia al frente de su negocio. / Gabriel Utiel

Las dos hermanas aprendieron el oficio de venta de su abuelo, Jaime Saura y de su padre, que fueron los responsables de la tienda que se ubica en la plaza Maestrazgo. Pero, en 1981, decidieron enfrentarse a la incertidumbre y poner en marcha un negocio por su cuenta con el nombre de Nietas de J. Saura. Solo tenían 20 años, en el caso de Mari Carmen, y 22, en el de Nuria.

"Ya éramos emprendedoras en ese momento", explica Mari Carmen que "aquí hemos visto como los hijos e incluso los nietos de muchos clientes venían a comprarnos. Más de una chica nos ha dicho que se acordaba de cuando venía aquí de pequeña a comprar acompañando con su abuela".

Producto de calidad

Desde un principio, apostaron por "el producto de calidad, algo que nos diferenciara de las grandes superficies". Pronto se distinguieron por las legumbres y los frutos secos de primera calidad que vendían. Además, ponían en valor el producto local. "Teníamos chufa de Alboraia o arroz de Sueca y Sollana. También, desde hace más de 15 años, ofrecíamos productos de kilómetro cero", señala Mari Carmen sobre el negocio.

La facha de la tienda de Nietas de J. Saura que, desde este martes, ha bajado su persiana de manera definitiva. / Mediterráneo

Sin embargo, su mayor punto fuerte "ha sido el trato cercano, el conocer a la gente con la que tratábamos". Esto les llevó a "momentos de locura", como en Magdalena o en Navidad. "Había vecinos que, durante la semana de fiestas, nos traían la comida, porque no podíamos parar. En Nochevieja, hubo veces en las que nos esperábamos más allá de la hora de cierre, porque alguna clienta necesitaba algo a última hora", rememora Mari Carmen Saura.

Pena en el vecindario

Mientras Mari Carmen relata la historia del negocio, un cliente entra en el establecimiento llorando por el cierre de la tienda. «Los vecinos del barrio nos han recompensado todo el trabajo hecho», señala y comenta que les han llevado postales y poesías, ante el cierre inminente del negocio.

La falta de relevo deja a la familia Saura sin una cuarta generación de vendedores de frutos secos. "La siguiente generación ha preferido estudiar y nos falta quien siga", comenta Mari Carmen Saura. El cierre llega en un momento en que "hay una nueva clientela muy joven. Desde la pandemia, vienen compradores muy comprometidos, que no quieren adquirir productos envasados y prefieren comida de cercanía y sostenible".

Así, con este cierre, la calle Trinidad queda huérfana con un hueco que será irremplazable para todo este barrio de Castelló. Más de 40 años que quedarán en la memoria de toda una ciudad.