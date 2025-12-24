Infraestructuras colabora con la parroquia de Sant Pere del Grau donando más de 500 kilos de alimentos

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castellón y concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, acompañado de la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha visitado la parroquia de Sant Pere del Grau. Allí, y ante la presencia del párroco de esta parroquia del distrito, Albert Arrufat, se han entregado más de 500 alimentos que forman parte de una campaña solidaria que han llevado a cabo, como viene siendo tradición en estas fechas navideñas, los trabajadores y trabajadoras del área de Infraestructuras.

El propio concejal ha recordado que “esta iniciativa parte de los propios trabajadores desde hace ya bastantes año y lleva este gesto solidario, al que se suman también incluso varias empresas con las que trabaja al propio Ayuntamiento”.

Toledo ha querido hacer hincapié en que “hace ya varios años que se viene realizando esta recogida, que ha ido creciendo año a año y que ha llevado esta ayuda hasta diferentes entidades sociales y benéficas de la ciudad de Castellón que han recibido estas aportaciones solidarias”.

Por su parte, la teniente de Alcalde del Grau, Ester Giner, ha agradecido “este gesto solidario del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castellón que dirige Sergio Toledo, que llega a la parroquia de Sant Pere y desde allí se repartirá a cerca de 50 familias con menos recursos en el Grau de Castellón. Una acción que tiene lugar también en unas fechas muy especiales como es la Navidad, donde adquiere un significado especial la labor que se realiza también desde la parroquia de Sant Pere en favor de las personas que más necesitan este tipo de ayuda”.