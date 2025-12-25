El Ayuntamiento de Castelló impulsa la inserción laboral de personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Castelló impulsa, a través del curso de formación a la carta junto a Cocemfe, la inserción laboral de las personas con discapacidad, logrando que dos de ellas asuman puestos de trabajo apenas diez días después de finalizar la formación.

Ambas personas participaron en el curso Auxiliar de tienda, reposición y preparación de pedidos, que ha contado con un total de 115 horas de formación especializada, de las cuales 40 horas correspondieron a prácticas no laborales realizadas en empresas colaboradoras.

Igualdad de oportunidades

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha mostrado satisfecha, ya que “la rápida inserción laboral de dos personas con discapacidad tras finalizar el curso confirma que nuestras políticas de empleo están pensadas para generar igualdad de oportunidades y facilitar el acceso al trabajo a quienes más lo necesitan”.

Asimismo, Carrasco ha recordado que “desde el equipo de gobierno municipal hemos impulsado en 2025 el plan propio de empleo, garantizando que el 11% de las plazas estén destinadas a personas con discapacidad, que desempeñan su trabajo en puestos como celadores, ordenanzas o auxiliares administrativos”.

Programa pionero

Desde el consistorio recuerdan que entre sus políticas de empleo se encuentra el programa novedoso y pionero a nivel nacional de la formación a la carta, el cual apuesta por la colaboración público-privada, diseñada para responder a las necesidades reales del tejido empresarial.

La primera edila ha asegurado que “estamos satisfechos de comprobar que nuestras políticas de empleo están bien dirigidas y dan sus frutos en forma de nuevos puestos de trabajo”.

Con el curso recién finalizado que se ha llevado a cabo junto a Cocemfe, son ya 13 los cursos ofrecidos durante este año, en los que han participado un total de 172 personas, frente a las siete formaciones del año anterior y la única ofertada en 2023. “La previsión del equipo de gobierno municipal es seguir incrementando progresivamente esta oferta y alcanzar los 20 cursos en 2026”, ha avanzado Carrasco