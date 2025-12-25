Los premios Jesús Medrano ilustran la felicitación de Navidad de Castelló
La postal ganadora es obra de Marino Balaguer Faus
El Ayuntamiento de Castelló felicita la Navidad con la postal ganadora de los premios Jesús Medrano-Ciudad de Castellón, cuyo diseño es obra de Marino Balaguer Faus y representa un nacimiento con las figuras de José y María con el niño Jesús en sus brazos.
La 16º edición de los premios, según indican desde la organización, contó con miles de participantes mediante postales que proceden de todo el mundo. La iniciativa, explican, nació con el objetivo de recuperar el sentimiento de la Navidad, como la mejor manera de recuperar los lazos y el cariño entre las personas.
Acto de entrega
La entrega de los premios tendrá lugar en un acto que se celebrará el 31 de enero en el Auditori i Palau de Congressos, cuya hora se dará a conocer próximamente en las redes sociales del concurso.
Instituciones y empresas colaboran con el concurso, como el Ayuntamiento de Castelló, la Diputación Provincial de Castellón, la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Fundación Dávalos Fletcher, Cajamar Caja Rural, PubliValencia, Fundación Pfiezer, Argot, Escolofi, Coca-Cola, Paco Valls, Ibertictelecom, UBE, Peñarroja, Tuix&Ross, CSA, PortCastelló, A1F Sport y La Peonza.
