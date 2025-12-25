"Sin puteros no hay esclavas": la campaña en el IES la Plana de Castelló contra la trata de mujeres

Cerca de 50 alumnos de Bachillerato del IES La Plana de Castelló han participado en las II Jornadas Abolicionistas organizadas por el departamento de Filosofía que dirigen los profesores Nadia González y Vicente Ríos. Una conferencia de la filósofa feminista Ana de Miguel, la simulación de la habitación de un prostíbulo por parte de la asociación Betania y exposiciones de trabajos realizados por los alumnos han tratado de concienciar sobre la trata de mujeres y niñas.

Uno de los platos fuertes de la jornada fue la recreación de un próstibulo en el patio central del IES. La furgoneta de Betania se convirtió en una especie de burdel con luces de neón, una cama, cadenas que simbolizan la esclavitud, tacones, preservativos... y donde los alumnos tuvieron la oportunidad de leer testimonios reales de mujeres víctimas de trata acogidas por la propia asociación, así como datos estadísticos, noticias y otros materiales que ilustran el alcance de esta forma moderna de esclavitud.

Alumnas del IES la Plana junto a integrantes de la asociación Betania. / ERIK PRADAS

Bajo el tema 'Sin puteros no hay esclavas', Betania busca concienciar a los más jóvenes sobre la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas, poniendo el foco en la demanda como principal motor del delito.

Vicente Ríos explica que el objetivo de las estas II Jornadas Abolicionistas es sacar fuera del aula las teorías feministas que los alumnos van aprendiendo y asimilando en clase. "Lo que se pretende es visualizar la situación de la mujer y que los estudiantes reflexionen y tomen conciencia", añade.