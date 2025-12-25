Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los horarios del TRAM en Castelló para Nochevieja

La conselleria programa servicios especiales para las fechas navideñas

El TRAM contará con un horario especial para Nochevieja.

El TRAM contará con un horario especial para Nochevieja. / Mediterráneo

Ramón Pérez

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado que "todos los transportes públicos autonómicos funcionarán y ampliarán su oferta de servicio con motivo de Navidad y que se llevará a cabo un servicio especial con motivo de Nochevieja".

"Con esta iniciativa el TRAM de Castelló funcionará con refuerzos en diferentes jornadas de la Navidad y en Nochevieja antes y después de las campanadas para garantizar la movilidad de manera accesible y segura, en una noche en la que se producen miles de desplazamientos", ha explicado el conseller Martínez Mus.

Servicios adicionales

De esta manera, los castellonenses contarán con un horario especial de este transporte urbano durante estas celebraciones. Estos servicios adicionales nocturnos se suman a la programación prevista por estos medios de transporte con motivo de las fiestas Navideñas y que incluyen refuerzos y modificaciones respecto a las circulaciones habituales.

En el caso concreto del TRAM de Castelló, ofrecerá servicio en la noche y madrugada de final de año que consistirá en dos vehículos a partir de las 22.00 horas con frecuencia de paso cada 30 minutos por parada.

Noticias relacionadas y más

El último servicio será a las 5.30 horas desde Raval Universitari hacia el Grau y a las 6:00 horas de la madrugada desde el Grau hacia el Raval Universitari. Esa misma noche, a partir de las 22.00 horas quedarán anuladas las paradas Puerta del Sol y Rey Don Jaime.

TEMAS

"Sin puteros no hay esclavas": la campaña en el IES la Plana de Castelló contra la trata de mujeres

Estos son los horarios del TRAM en Castelló para Nochevieja

Infraestructuras colabora con la parroquia de Sant Pere del Grau donando más de 500 kilos de alimentos

La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: "Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos"

Susto en la playa de Castelló: ¿ha caído un paracaidista al agua?

Castelló aprueba un presupuesto de récord con su apuesta por la vivienda y el empleo

Nuevo impulso a la inserción laboral: Castelló obtiene 1,6 millones de euros en subvenciones para sus talleres de empleo

Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha

