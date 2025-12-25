Estos son los horarios del TRAM en Castelló para Nochevieja
La conselleria programa servicios especiales para las fechas navideñas
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado que "todos los transportes públicos autonómicos funcionarán y ampliarán su oferta de servicio con motivo de Navidad y que se llevará a cabo un servicio especial con motivo de Nochevieja".
"Con esta iniciativa el TRAM de Castelló funcionará con refuerzos en diferentes jornadas de la Navidad y en Nochevieja antes y después de las campanadas para garantizar la movilidad de manera accesible y segura, en una noche en la que se producen miles de desplazamientos", ha explicado el conseller Martínez Mus.
Servicios adicionales
De esta manera, los castellonenses contarán con un horario especial de este transporte urbano durante estas celebraciones. Estos servicios adicionales nocturnos se suman a la programación prevista por estos medios de transporte con motivo de las fiestas Navideñas y que incluyen refuerzos y modificaciones respecto a las circulaciones habituales.
En el caso concreto del TRAM de Castelló, ofrecerá servicio en la noche y madrugada de final de año que consistirá en dos vehículos a partir de las 22.00 horas con frecuencia de paso cada 30 minutos por parada.
El último servicio será a las 5.30 horas desde Raval Universitari hacia el Grau y a las 6:00 horas de la madrugada desde el Grau hacia el Raval Universitari. Esa misma noche, a partir de las 22.00 horas quedarán anuladas las paradas Puerta del Sol y Rey Don Jaime.
