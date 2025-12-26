Castelló refuerza su servicio de bus público para facilitar el acceso a la UJI

Con el nuevo año, llegará a Castelló la renovación del servicio de autobús urbano, después de que el pasado mes de noviembre la junta de gobierno local aprobara de forma definitiva el proyecto de concesión. Este es el paso previo a la licitación del nuevo contrato de transporte colectivo de la ciudad, en el que se invertirán 187 millones de euros en los próximos diez años y en el que se reforzará la conexión con la Universitat Jaume I para responder a las peticiones de los estudiantes y facilitar el acceso hasta el centro educativo.

En el proyecto de modificación del servicio de autobuses local, el Ayuntamiento contempla la modificación de las líneas 11, 12 y 15 que son las que conectan la UJI con el casco urbano de Castelló. Así, en el caso de la ruta 11, la cabecera se modificará para ubicarse en la Ciudad de la Justicia y contará con un refuerzo, durante las horas de mayor demanda, para atender a los jóvenes que deben desplazarse hasta la universidad. De esta manera, el recorrido contará con dos o tres buses, dependiendo de las necesidades del servicio.

Por su parte, el recorrido 15 pasará a operar a diario y permitirá conectar la avenida Valencia tanto con la UJI como con la estación intermodal, lo que beneficiará la movilidad de aquellos alumnos universitarios que lleguen en tren hasta la capital de la Plana. Además, la línea tendrá tres autobuses, durante la semana, en servicio lo que permitirá que haya una frecuencia de 20 minutos.

En el caso de la línea 12, que pone en contacto la Comisaría de la Policía Nacional con la universidad, también dispondrá de tres vehículos entre lunes y viernes. Aparte, esta ruta y la 15 tendrán dos autobuses activos los sábados.

Por su parte, la línea 10 modificará parte de su recorrido para que la avenida Barcelona conecte con el paseo de la Universidad. Además, incorporará un autobús también en domingos para mejorar el acceso a la ciudad deportiva.

Refuerzo del TRAM

Desde el consistorio, señalan que estas modificaciones en las líneas de bus se producen para atender las reclamaciones de los alumnos de la UJI. Además, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, aseguró que «estamos trabajando de manera conjunta con la Conselleria de Movilidad y Transporte para conseguir el refuerzo del TRAM también en las horas de mayor afluencia o salida de las clases».

El nuevo diseño del transporte público de autobuses de Castelló contempla un total de 25 líneas que recorrerán más de 3,3 millones de kilómetros al año.