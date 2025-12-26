Compromís lamenta la falta d’inversions de la Generalitat per a la ciutat de Castelló
La formació assenyala com a responsable a l'alcaldesa, Begoña Carrasco i lamenta que aquesta siga "una legislatura perduda"
Compromís per Castelló ha tornat a assenyalar a Begoña Carrasco, l'alcaldesa de la capital de la Plana, com a responsable de que "el final de l’any 2025 arribe sense cap gran inversió de la Generalitat en marxa a la ciutat". El portaveu municipal de la formació, Ignasi Garcia, ha assegurat que “ha anteposat el carnet del Partit Popular per damunt de la defensa dels interessos de Castelló, acumulant promeses incomplides, dilacions constants i molta propaganda, però cap realitat tangible”.
Des de la coalició han recordat que el govern de Carrasco va assegurar que l’Ajuntament estaria ja traslladat a l’edifici de Borrull abans del Nadal passat, una promesa que no s’ha complit. D’altra banda, el govern municipal va anunciar que el TRAM de la platja estaria en funcionament a l’estiu, però tampoc va arribar. A punt d’acabar l’any, cap d’aquests anuncis s’ha materialitzat.
Paràlisi educativa
Compromís també denuncia la paràlisi absoluta en matèria educativa. La formació ha criticat que, "després de dos anys i mig de legislatura, no s’ha avançat ni un pas en l’ampliació de l’IES Vicent Castell", malgrat que fa més d’un any la formació va presentar al Ple de l’Ajuntament una declaració institucional per reclamar que s’accelerara el projecte.
A dia de hui, no existeix ni tan sols un plànol. Tampoc hi ha notícies dels nous conservatoris de música i dansa, i les inversions en centres educatius han desaparegut completament després de la liquidació del Pla Edificant.
Amb tot, Compromís adverteix que "l’obertura de la residència pública de gent gran s’està retardant de manera injustificada". Una dilació que, segons que Garcia, respon a “càlculs electorals del PP, que prefereix reservar-se l’acte d’obertura per a la campanya en lloc de posar el servei en funcionament quan toca”.
Com alerta la formació, esta mateixa dinàmica es repeteix amb altres projectes com l’IES Crèmor, on no hi ha cap avanç real més enllà d’anuncis i elements de caràcter propagandístic, però sense cap obra en marxa.
Contradicció permanent
Pel que fa a les infraestructures, Compromís denuncia la contradicció permanent del govern municipal, que en diferents moments ha assegurat tant que la ronda oest estava acabada com que ara es començarà a executar. “No pot ser que una infraestructura estiga feta i, al mateix temps, s’haja de començar”, remarquen, advertint que la realitat és que no ha arribat cap inversió, no s’ha executat ni un sol euro i tot el que hi ha són dilacions i ajornaments constants.
El portaveu Ignasi Garcia ha resumit la situació assegurant que “acaba l’any 2025 i les grans promeses de la senyora Carrasco i del Partit Popular per a la ciutat de Castelló no existeixen. Ni la ronda oest, ni veiem les inversions en l’Hospital General. No hi ha noves inversions en centres educatius, l’IES Crèmor no apareix per cap costat. No s’ha fet el trasllat a Borrull, no es va obrir el TRAM en estiu. Són un suma i segueix de falses promeses de Carrasco”.
Per a Compromís, el balanç de l’any evidencia “una legislatura perduda,” marcada per la mentida i la propaganda d’un govern municipal incapaç d’exigir a la Generalitat el que Castelló necessita, mentre la ciutat continua acumulant retards i projectes inexistents.
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece