Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en CastellónLluvia en CastellónBares CastellónAgenda fin de semanaProgramación Navidad
instagramlinkedin

Más controles de drogas y alcoholemia: Castelló refuerza el control de la seguridad vial durante Navidad

Hasta el próximo 6 de enero, se desarrolla, en distintos puntos de la ciudad y en diferentes franjas horarias, este dispositivo especial para detectar conductas de riesgo al volante

La Policía Local de Castelló desarrolla estos días navideños un mayor número de controles de alcoholemia.

La Policía Local de Castelló desarrolla estos días navideños un mayor número de controles de alcoholemia. / Mediterráneo

Iván Fernández

Iván Fernández

Con el objetivo de reforzar el control de la seguridad vial, la Policía Local de Castelló ha intensificado durante las fechas navideñas los controles preventivos de alcohol y drogas. Así, se busca reducir el riesgo de accidentes de tráfico.

Este dispositivo especial se desarrollará de forma periódica hasta el próximo martes, 6 de enero, en distintos puntos de la ciudad y en diferentes franjas horarias, para coincidir con el aumento de los desplazamientos y las celebraciones propias de estas fechas. Desde el Ayuntamiento, han explicado que estos controles se desarrollan en diversos barrios y localizaciones estratégicas de la ciudad.

Refuerzo policial

Para desarrollar estos controles, se ha desplegado un refuerzo de la presencia policial que pretende disuadir el consumo de alcohol y drogas al volante. También se busca detectar conductas de riesgo y promover una conducción responsable que garantice la seguridad de todos los usuarios de la vía.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, subrayó que “durante estas fechas se incrementan notablemente los desplazamientos y las reuniones sociales, por lo que resulta fundamental extremar las medidas preventivas para evitar accidentes de tráfico”.

Carácter preventivo

En este sentido, ha señalado que “estos controles no tienen un carácter sancionador, sino principalmente preventivo y de concienciación, para recordar a los conductores la importancia de respetar las normas y actuar con responsabilidad al volante”.

Asimismo, Ortolá ha destacado que “con esta campaña queremos trasladar a la ciudadanía que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas pone en riesgo vidas y no tiene cabida en una ciudad comprometida con la seguridad vial”.

Noticias relacionadas y más

El concejal ha añadido que “nuestro objetivo es prevenir accidentes y garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la Navidad con tranquilidad, sin riesgos innecesarios y con la confianza de que se está velando por la seguridad de todos”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
  2. Salera estrena una nueva tienda en Castelló
  3. Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
  4. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  5. Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
  6. Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
  7. La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
  8. El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece

Más controles de drogas y alcoholemia: Castelló refuerza el control de la seguridad vial durante Navidad

Más controles de drogas y alcoholemia: Castelló refuerza el control de la seguridad vial durante Navidad

A por una Nochevieja de récord: Castelló quiere superar los 8.000 asistentes en la Puerta del Sol

A por una Nochevieja de récord: Castelló quiere superar los 8.000 asistentes en la Puerta del Sol

Compromís lamenta la falta d’inversions de la Generalitat per a la ciutat de Castelló

Compromís lamenta la falta d’inversions de la Generalitat per a la ciutat de Castelló

Castelló refuerza su servicio de bus público para facilitar el acceso a la UJI

Castelló refuerza su servicio de bus público para facilitar el acceso a la UJI

Los premios Jesús Medrano ilustran la felicitación de Navidad de Castelló

Los premios Jesús Medrano ilustran la felicitación de Navidad de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló impulsa la inserción laboral de personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Castelló impulsa la inserción laboral de personas con discapacidad

"Sin puteros no hay esclavas": la campaña en el IES la Plana de Castelló contra la trata de mujeres

"Sin puteros no hay esclavas": la campaña en el IES la Plana de Castelló contra la trata de mujeres

Estos son los horarios del TRAM en Castelló para Nochevieja

Estos son los horarios del TRAM en Castelló para Nochevieja
Tracking Pixel Contents