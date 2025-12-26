Más controles de drogas y alcoholemia: Castelló refuerza el control de la seguridad vial durante Navidad

Con el objetivo de reforzar el control de la seguridad vial, la Policía Local de Castelló ha intensificado durante las fechas navideñas los controles preventivos de alcohol y drogas. Así, se busca reducir el riesgo de accidentes de tráfico.

Este dispositivo especial se desarrollará de forma periódica hasta el próximo martes, 6 de enero, en distintos puntos de la ciudad y en diferentes franjas horarias, para coincidir con el aumento de los desplazamientos y las celebraciones propias de estas fechas. Desde el Ayuntamiento, han explicado que estos controles se desarrollan en diversos barrios y localizaciones estratégicas de la ciudad.

Refuerzo policial

Para desarrollar estos controles, se ha desplegado un refuerzo de la presencia policial que pretende disuadir el consumo de alcohol y drogas al volante. También se busca detectar conductas de riesgo y promover una conducción responsable que garantice la seguridad de todos los usuarios de la vía.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, subrayó que “durante estas fechas se incrementan notablemente los desplazamientos y las reuniones sociales, por lo que resulta fundamental extremar las medidas preventivas para evitar accidentes de tráfico”.

Carácter preventivo

En este sentido, ha señalado que “estos controles no tienen un carácter sancionador, sino principalmente preventivo y de concienciación, para recordar a los conductores la importancia de respetar las normas y actuar con responsabilidad al volante”.

Asimismo, Ortolá ha destacado que “con esta campaña queremos trasladar a la ciudadanía que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas pone en riesgo vidas y no tiene cabida en una ciudad comprometida con la seguridad vial”.

El concejal ha añadido que “nuestro objetivo es prevenir accidentes y garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la Navidad con tranquilidad, sin riesgos innecesarios y con la confianza de que se está velando por la seguridad de todos”.