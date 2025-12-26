Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación Síndrome de Down decora con motivos navideños el Hospital Vithas Castellón

Usuarios del centro ocupacional de esta asociación diseñan y elaboran distintos adornos que se han instalado en diferentes áreas del centro sanitario

Los usuarios del centro ocupacional de la Fundación Síndrome de Down se han ocupado de diseñar la decoración del Hospital Vithas Castellón.

Ramón Pérez

El Hospital Vithas Castellón ha llevado a cabo una acción especial de decoración navideña en colaboración con el centro ocupacional de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, que se enmarca en el acuerdo de colaboración que el hospital mantiene con esta entidad social.

La iniciativa ha contado con la participación de personas atendidas en el centro ocupacional, que han trabajado junto al personal del centro sanitario en la colocación de elementos decorativos navideños en las puertas de las consultas externas. Esta acción se suma a la ambientación navideña desarrollada previamente en las instalaciones y refuerza el compromiso del Hospital Vithas Castellón con la inclusión, la participación comunitaria y la humanización de los espacios sanitarios.

Creatividad y participación

Durante varias jornadas, los participantes han diseñado y elaborado diferentes adornos con temática navideña, que posteriormente se han instalado en distintas áreas del hospital. El resultado ha contribuido a generar un entorno más cálido, cercano y acogedor para pacientes, familiares y profesionales, especialmente significativo en estas fechas.

Más allá del componente estético, la acción ha permitido visibilizar las capacidades, la creatividad y la aportación social de las personas del programa ocupacional, favoreciendo su participación activa en un entorno comunitario real y reforzando valores como la cooperación, el trabajo en equipo y el reconocimiento mutuo.

Inclusión y humanización

“Esta iniciativa es un ejemplo del valor del trabajo conjunto con entidades sociales de nuestro entorno y del compromiso del Hospital Vithas Castellón con la inclusión y la humanización de la atención sanitaria. Acciones como esta nos ayudan a crear espacios más humanos y a poner en valor la participación de todas las personas”, ha señalado Rocío Tena, directora de Enfermería del Hospital Vithas Castellón.

La iniciativa ha sido muy bien recibida tanto por pacientes como por profesionales del hospital, que han destacado el ambiente cercano y el mensaje de inclusión que transmiten las decoraciones. En un contexto sanitario, donde el bienestar emocional tiene un papel fundamental, este tipo de colaboraciones contribuyen a generar espacios más amables y a fortalecer el vínculo con la comunidad.

Con esta acción, el Hospital Vithas Castellón reafirma su compromiso con la responsabilidad social corporativa y con la colaboración con entidades como la Fundación Síndrome de Down, desarrollando proyectos conjuntos que promueven una sociedad más inclusiva, solidaria y participativa.

