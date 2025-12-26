A por una Nochevieja de récord: Castelló quiere superar los 8.000 asistentes en la Puerta del Sol

Un año más, la Puerta del Sol de Castelló será el epicentro de la gran fiesta que el Ayuntamiento ha organizado con motivo de la Nochevieja. La música, la pirotecnia, la luz y la animación serán los ingredientes para celebrar la despedida de 2025 en la capital de la Plana, con una programación que aspira a reunir a más de 8.000 personas y superar el número de participantes de la anterior edición.

La concejal de Fiestas, Noelia Selma, ha sido la encargada de detallar los pormenores de esta convocatoria que contará con versión para los más mayores y para los más pequeños. Además, se suma a esta celebración el Grau de Castelló. El distrito marítimo contará con su propia fiesta de las campanadas frente al edificio del Rellotge. Así, a las 22.30 horas arrancará esta fiesta que demostrará que "nuestra ciudad puede organizar celebraciones al mismo nivel que una gran capital", ha asegurado Selma.

Música en directo

A partir de las 23.00 horas, está previsto que la música del disc jockey, Carlos Bru y una actuación en directo, de la que el consistorio todavía guarda secreto, abran camino hasta las 00.00 horas. Jordi Vera y Sandra Navarro, que ya presentaron el acto en 2024, repetirán al frente del evento.

Después de las 12 Campanadas, que podrán estar acompañadas por granos de uva o gajos de clementina, al gusto del consumidor, la fiesta se prolongará hasta la 01.00 horas. Habrá más música, en este caso a cargo del también disc jockey, Elías Posh, además de un espectáculo pirotécnico que saludará al nuevo año.

"Este año habrá más luz, más sonido y más pantallas", ha asegurado Selma quien también ha recordado que los asistentes "no deben llevar botellas ni vasos de cristal, así como tampoco bengalas u otros elementos de pirotecnia". Para evitar la entrada de estos elementos a la Puerta del Sol, habrá controles en los accesos de la Policía Local. Además, para mantener la seguridad en el evento, habrá también agentes de la Policía Nacional y la Autonómica.

Vestidos de Javier Gimeno

Al frente de la gala estarán, como sucediera el año pasado, Sandra Navarro y Jordi Vera. Navarro cuenta con amplia experiencia en el mundo de la comunicación y la moda. Es periodista y actualmente/desde hace dos años trabaja como reportera en informativos y programas de Antena 3 y La Sexta. Ambos lucirán vestuario para la ocasión made in Castelló, de Javier Gimeno, que ha diseñado distintos vestidos y trajes para ambos desde cero.

El Ayuntamiento ha presentado esta mañana todos los actos programadas para Nochevieja. / Iván Fernández

Jordi Vera ha afirmado que "este año, el acto será más relevante y más grande. Tendremos un ritmo frenético con el objetivo de superarnos". Por su parte, Sandra Navarro ha destacado que "Castelló brillará como nunca lo ha hecho. Será apoteósico, con un acto que dará de qué hablar".

Nochevieja infantil

En el dispositivo de seguridad, también se incluyen agentes de movilidad, así como sanitarios y efectivos de protección civil. Todo para velar por que no haya incidentes en esta doble celebración, que disfrutará de su primer capítulo por la mañana. Los más pequeños serán los protagonistas de la Nochevieja infantil, que comenzará a las 10.30. Selma ha apuntado que "se han triplicado los cotillones para cubrir toda la demanda". Serán unos 1.200 en total.

A las 11.00 comenzará un espectáculo de animación con la presencia de superhéroes y espectáculos de bailes, así como coreografías de Tik Tok. Una hora después, sonarán las Campanadas infantiles que se verán prolongadas por una 'peque disco' para el disfrute de los más pequeños.

En el Grau

Una de las novedades de la programación municipal para Nochevieja es la ampliación de la celebración de las Campanadas al Grau de Castelló. Como en la capital, habrá una versión para los más mayores y otra infantil. La de los adultos, más allá de la despedida del año, a partir de las 23.30, también ofrecerá un concierto a las 17.30.

De esta manera, un audiovisual con los actos más relevantes del año en el distrito marítimo, así como la animación que ofrecerá un disc jockey, será el prólogo a las 12 uvas. Todo ello frente al edificio del Rellotge La fiesta seguirá con la actuación de una orquesta hasta las 05.00 en la sala Grau. Por su parte, en el mismo local, pero a las 17.30, tendrá lugar la actuación de Alhaire.

Para los niños, la convocatoria, también en el edificio del Rellotge, será a las 11.000 y contará con música, pintacaras y espectáculo musical. A las 12.00 llegarán las Campanadas, antes de seguir con un espectáculo infantil.

Reparto de clementinas

El edil de Agricultura, Cristian Ramírez, ha explicado que, un año más y como sucede desde 2013, se repartirán bolsitas con dos clementinas de bajo calibre para todos aquellos que quieran recibir el 2026 con 12 gajos de mandarina. En esta edición, se entregarán "4.870 bolsitas, las primeras 800 de ellas este domingo, 28 de diciembre, en el Mercat de la Taronja".

Aparte, en la plaza de la Pescadería, desde las 10.30 del día de Nochevieja, se entregarán estos cítricos hasta final de existencias. Además, se podrán conseguir en la Puerta del Sol y en el edificio del Rellotge, en el Grau, antes de la fiesta de cierre de año.

Recorrido de San Silvestre

Finalmente, el turno ha sido para la concejala de Deportes, Maica Hurtado, que ha explicado que la clásica carrera de San Silvestre, que alcanza su vigesimotercera edición, tendrá lugar el día 31 a las 18.00. La salida será en el parque Ribalta, como es habitual, y la llegada se producirá en la avenida Rey Don Jaime.

Como principal novedad, el recorrido pasará por las calles Herrero y San Félix "para potenciar la presencia del centro de la ciudad en la prueba", ha señalado Hurtado. Desde el Ayuntamiento, esperan unos 2.000 participantes mientras que, hasta esta mañana, se habían apuntado 628.

La inscripción a la carrera tendrá un coste de 8 euros. Esta se podrá realizar hasta el día 30 en la tienda Run Adiction o hasta 15 minuros antes de la prueba, en el mismo parque Ribalta.