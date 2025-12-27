Begoña Carrasco visita los campos federativos que serán recuperados para el deporte base de Castellón en 2026

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Deportes, Maica Hurtado, el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, y el concejal de Contratación y Patrimonio, Vicent Sales, ha visitado los antiguos campos de fútbol federativos, que tras 14 años sin actividad en las inmediaciones de la avenida del Mar y la Avenida Hermanos Bou, serán recuperados para el fútbol base de Castellón el próximo año.

Se trata de un proyecto que se encuentra a la espera de la firma del convenio que se está ultimando con la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y que permitirá iniciar la adecuación de dos campos de fútbol 11 destinados al fútbol base.

El proyecto de recuperación de los campos federativos, que permanecían sin uso desde 2011, fue anunciado la pasada semana durante el balance anual realizado por la alcaldesa ante los medios de comunicación. Se trata de una iniciativa que se ha ido gestando en los últimos años a través de negociaciones llevadas a cabo desde el Patronato Municipal de Deportes, con la concejala Maica Hurtado al frente.

El convenio, que se firmará en 2026 con el ente federativo valenciano, incluye, además de la adecuación de los dos campos de fútbol de césped artificial para el fútbol base, la reforma de los vestuarios, las oficinas de la delegación federativa valenciana, la mutualidad médica y la mejora de los accesos, entre las actuaciones.

Dicho acuerdo permitirá dotar a la ciudad de 2 nuevos campos de fútbol que se sumarán a los 18 campos de fútbol municipales con los que ya cuenta Castellón.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que “con la recuperación de estos dos campos de fútbol demostramos, una vez más, nuestro compromiso y apoyo a nuestros deportistas y a sus familias. Y, especialmente pensado en el impulso de nuestras canteras, que cuentan en nuestra ciudad con más de 5.000 deportistas, fomentando además la práctica deportiva desde edades tempranas”.

Asimismo, Carrasco ha subrayado que “la apuesta por la mejora de las instalaciones deportivas, junto con la celebración de más de 180 eventos deportivos anuales en nuestra ciudad y la próxima acogida de la Supercopa de España Femenina, viene a reforzar el binomio deporte–turismo, que tan buenos resultados está dando y que demuestra que Castellón es la Capital del Deporte”.