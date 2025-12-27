Todos los horarios de la Nochevieja en Castelló
Conoce todos los detalles de la programación que se ha preparado en la ciudad para despedir el año
Castelló se prepara para celebrar, un año más, Nochevieja por todo lo alto. Para eso, ha preparado un nutrido programa de actos que se desarrollarán, en versión infantil y en versión adulta, en la Puerta del Sol. Además, como novedad, este 2025 también el Grau tendrá su propia versión de las Campanadas que se celebrarán en el edificio del Rellotge.
Así, según ha desvelado la concejala de Fiestas, Noelia Selma, en esta edición el evento de la Puerta del Sol contará con un mayor despliegue de medios técnicos de luz, sonido y pantallas, así como por un incremento de los efectos especiales y la animación. El objetivo es superar las 8.000 personas que se congregaron el año pasado en esta celebración.
En el caso de la Nochevieja infantil, la convocatoria para los más pequeños es a las 10.30 horas y la animación comenzará a las 11.00 horas, espectáculos de baile y coreografías de la escuela PR Movimientos, el reparto de cerca de 1.200 cotillones, triplicando la cifra del año anterior, y una peque disco tras las campanadas del mediodía.
Música y espectáculo
Por la noche, la música arrancará a las 22.45 horas con la actuación de Carlos Bru, a la que se sumará un espectáculo láser diseñado especialmente para la ocasión, actuaciones en directo y una gala presentada por Jordi Vera y Sandra Navarro, quien lucirá un diseño exclusivo del creador castellonense Javi Gimeno.
Tras las campanadas, la pólvora y la sesión del DJ Elías Posh pondrán el broche final a una noche que, en palabras de la edil, “demuestra que Castelló puede organizar grandes eventos sin perder su identidad ni su sabor local”. La fiesta en la Puerta del Sol concluirá a las 01.00 horas.
Novedades en el Grau
La última noche del año también se vivirá con especial intensidad en el Grau, con una completa programación festiva que se desarrollará a lo largo de toda la jornada. Las actividades arrancarán a las 11.00 horas en el Edificio del Reloj con las campanadas infantiles, pensadas para que los más pequeños puedan despedir el año en un ambiente familiar y festivo.
Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, comenzará el popular tardeo navideño en la Sala Grau, con la animación musical del grupo Alhaire.
La celebración continuará por la noche, a partir de las 23.30 horas, con la actuación de un DJ y el audiovisual El Grau hacia el 2026 en el edificio del Rellotge, que servirá como preámbulo para la llegada de las doce campanadas y la bienvenida al Año Nuevo.
Tras el cambio de año, la fiesta se trasladará, de 1.00 a 5.00 de la madrugada, a la sala Grau, donde tendrá lugar la fiesta de inicio de 2026 con la animación de la orquesta Wilton, poniendo el broche final a una intensa y variada Nochevieja en el distrito marítimo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación