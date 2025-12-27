Todos los horarios de la Nochevieja en Castelló

Castelló se prepara para celebrar, un año más, Nochevieja por todo lo alto. Para eso, ha preparado un nutrido programa de actos que se desarrollarán, en versión infantil y en versión adulta, en la Puerta del Sol. Además, como novedad, este 2025 también el Grau tendrá su propia versión de las Campanadas que se celebrarán en el edificio del Rellotge.

Así, según ha desvelado la concejala de Fiestas, Noelia Selma, en esta edición el evento de la Puerta del Sol contará con un mayor despliegue de medios técnicos de luz, sonido y pantallas, así como por un incremento de los efectos especiales y la animación. El objetivo es superar las 8.000 personas que se congregaron el año pasado en esta celebración.

En el caso de la Nochevieja infantil, la convocatoria para los más pequeños es a las 10.30 horas y la animación comenzará a las 11.00 horas, espectáculos de baile y coreografías de la escuela PR Movimientos, el reparto de cerca de 1.200 cotillones, triplicando la cifra del año anterior, y una peque disco tras las campanadas del mediodía.

Música y espectáculo

Por la noche, la música arrancará a las 22.45 horas con la actuación de Carlos Bru, a la que se sumará un espectáculo láser diseñado especialmente para la ocasión, actuaciones en directo y una gala presentada por Jordi Vera y Sandra Navarro, quien lucirá un diseño exclusivo del creador castellonense Javi Gimeno.

Tras las campanadas, la pólvora y la sesión del DJ Elías Posh pondrán el broche final a una noche que, en palabras de la edil, “demuestra que Castelló puede organizar grandes eventos sin perder su identidad ni su sabor local”. La fiesta en la Puerta del Sol concluirá a las 01.00 horas.

Novedades en el Grau

La última noche del año también se vivirá con especial intensidad en el Grau, con una completa programación festiva que se desarrollará a lo largo de toda la jornada. Las actividades arrancarán a las 11.00 horas en el Edificio del Reloj con las campanadas infantiles, pensadas para que los más pequeños puedan despedir el año en un ambiente familiar y festivo.

Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, comenzará el popular tardeo navideño en la Sala Grau, con la animación musical del grupo Alhaire.

La celebración continuará por la noche, a partir de las 23.30 horas, con la actuación de un DJ y el audiovisual El Grau hacia el 2026 en el edificio del Rellotge, que servirá como preámbulo para la llegada de las doce campanadas y la bienvenida al Año Nuevo.

Tras el cambio de año, la fiesta se trasladará, de 1.00 a 5.00 de la madrugada, a la sala Grau, donde tendrá lugar la fiesta de inicio de 2026 con la animación de la orquesta Wilton, poniendo el broche final a una intensa y variada Nochevieja en el distrito marítimo.