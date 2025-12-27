El precio del alquiler no toca techo: El coste se duplica en la ciudad de Castelló en una década

La vivienda es uno de los principales problemas sociales que afronta la ciudadanía en la actualidad. Desde el Ayuntamiento de Castelló, se ha convertido en una de las prioridades encontrar una solución a la falta de viviendas y a los altos precios de los alquileres.

Pero, a pesar de estos esfuerzos, el precio de los pisos para rentar en la capital de la Plana alcanza máximos históricos que complican cada vez más el acceso a un inmueble para los vecinos de la ciudad. En el mes de noviembre, el precio del metro cuadrado en alquiler en Castelló era de 8,7 euros.

Récord histórico

Este precio, que se mantiene desde el mes de mayo, es un récord histórico en los últimos 15 años. Además, significa que un piso en arriendo cuesta el doble que hace una década. Entonces, según señala el comparador de precios del portal Idealista, el metro cuadrado tenía un valor de 4,4 euros en noviembre del año 2015.

De esta forma, mientras que hace una década un inmueble de 80 metros cuadrados suponía unos 350 euros al mes, en la actualidad el precio se acerca a los 700 euros, al quedarse en 696. Una realidad que se impone por la falta de viviendas en el mercado y por la fuerte especulación entre los propietarios de estos pisos.

En apenas un año, el metro cuadrado de alquiler subió en 0,6 euros, lo que significa una variación interanual del 6,6%. Aunque en octubre el coste bajó a 8,5 euros por metro cuadrado, en noviembre se vivió una nueva subida del 0,9%, lo que permite pensar que es posible que el año finalice con un nuevo máximo histórico y que, en los próximos meses, el precio pueda llegar a superar los 9 euros ante el incremento continuo.

Por distritos

Donde más cara es la vivienda de alquiler es en el distrito oeste de Castelló. Aquí el metro cuadrado, en el mes de noviembre, llegó a los 9 euros, su máximo histórico. La variación en un año alcanza el 12,2%. A continuación, con un precio de 8,6 euros el metro cuadrado aparecen los distritos centro, este y norte. En los tres, el incremento en doce meses fue más moderado. En el caso del este, fue del 6,2% y del 5% en el centro. Solo fue del 3,6% en el distrito norte.

En la actualidad, donde es más asequible encontrar un piso de alquiler es en la zona sur. Allí el metro cuadrado vale 8,3 euros, después de un descenso del 5,2% durante el último trimestre.