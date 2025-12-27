Protesta de activistas proaborto frente al Ayuntamiento de Castellón contra la convocatoria de la entidad Provida

Una concentración de activistas proaborto ha tenido lugar este sábado por la mañana a las 12.00 horas en la plaza Cardona Vives de Castellón. Los participantes se han dirigido frente al Ayuntamiento para protestar contra la carpa instalada por la Fundación Provida, una entidad contraria al derecho al aborto, que ha desarrollado un acto bajo el lema Castellón apuesta por la vida.

Los manifestantes, al grito de "les dones decidim" han mostrador su rechazo ante esta concentración en la que se defiende una postura contraria al derecho del aborto y a favor del derecho a la vida.

Minutos antes de la protesta, bajo la carpa de la entidad proVida se ha leído un manifiesto de carácter provida. En este acto han estado presentes los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá y Alberto Vidal, quienes han participado en la lectura del texto en defensa del derecho a la vida y en contra del aborto. El acto se ha realizado en las arcadas del consistorio debido a la lluvia persistente durante toda la mañana en la capital de la Plana.

Iván Fernández

Por otro lado, en la concentración contraria a la carpa Provida han participado concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Castellón, entre ellos Ignasi Garcia, Vera Bou y Pau Sancho, así como la diputada autonómica Verónica Ruiz. Durante su intervención, han mostrado su defensa del derecho al aborto y su rechazo a la concentración provida.

La intervención de la Policía Nacional ha evitado que se produjeran incidentes mayores durante el desarrollo de ambas concentraciones.