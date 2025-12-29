Castelló, en la 'élite' nacional de la valoración para recibir fondos europeos para sus proyectos

Castelló confirma su condición de ciudad de referencia en la solicitud de fondos europeos para desarrollar sus proyectos. Así, la ciudad ha obtenido la mejor puntuación de la Comunitat Valenciana en la convocatoria para la asignación de fondos Feder para Planes de Actuación Integrados de entidades locales (EDIL), en el periodo de programación 2021-2027.

Además, se sitúa entre los cinco mejores municipios en el ámbito nacional, dentro de esta convocatoria.

Como ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, "el proyecto de nuestra ciudad ha obtenido un total de 84 de valoración, siendo la mejor entre las grandes ciudades de la Comunitat Valenciana, por encima de Valencia (74 puntos), Alicante (70,75 puntos) o Elche (66 puntos)".

La única en la Comunitat

La primera edila ha destacado que "Castellón es una de las 9 ciudades a nivel nacional y la única en la Comunitat que ha conseguido la financiación solicitada en las dos únicas convocatorias Feder publicadas hasta el momento dentro del nuevo periodo de programación de 2021 hasta 2027".

Carrasco también ha recordado que "de esta manera aseguramos la concesión en la senda de financiación Feder asignada de 8.572.419 euros que representan el 60% de financiación para una inversión pública total de 14.270.698 euros para la ejecución de nuestro Plan de Actuación Integrado".

La alcaldesa ha señalado que "está diseñado en su totalidad por este equipo de gobierno y contempla siete proyectos urbanos de referencia que contribuirán a seguir haciendo de Castellón una ciudad más moderna, más verde, inclusiva y saludable".

Los proyectos beneficiados

Siete son las actuaciones que se beneficiarán de estas ayudas europeas. Como ha recordado Begoña Carrasco "estas iniciativas son la rehabilitación integral del Mercado Central; el nuevo Censal Parc; el nuevo edificio de La Pérgola; la construcción de corredores verdes en diferentes calles comerciales; el proyecto de Manzana Albinegra; renaturalización de plazas y glorietas y la nueva herramienta municipal de recaudación".

En su intervención, la munícipe ha resaltado también "el excelente trabajo que se realiza desde la Oficina de Planificación y Proyección Económica (Oppec), cuya directora es Carmen Vilanova. En apenas un año se han conseguido más de 10,6 millones de euros de financiación Feder que sirven también para seguir avanzando en la tercera transformación de la ciudad".

A esto añadió que la Oppec ya trabaja en la ejecución de todos los proyectos, "lo que permitirá poder optar con las máximas garantías a la ampliación de fondos Feder prevista en la convocatoria en marzo de 2027, y seguir haciendo realidad nuevos proyectos para mejorar la ciudad de Castelló".