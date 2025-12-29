De Castelló a Hollywood: Profesor en su propio gimnasio con casi 85 años y amigo de Schwarzenegger y David Hasselhoff

Hay vidas que contienen multitudes y que requieren su propia novela. Es el caso de José Luis Martín que, a sus casi 85 años, no se resiste a vivir nuevas experiencias y acumular recuerdos para una existencia que ya se encuentra llena de aventuras.

En su currículum, figura ser el dueño del primer gimnasio moderno de Castelló, que abrió sus puertas en 1980 en el complejo San Agustín. Pero también se puede decir que fue atleta, artista de circo, campeón mundial de culturismo y es amigo de figuras como Arnold Schwarzenegger o David Hasselhoff.

José Luis Martín, con 84 años, sigue dando clases de bicicleta en su gimnasio Only Fitness. / Toni Losas / Toni Losas

Ahora, desde hace 35 años, gestiona el gimnasio Only Fitness junto a su mujer, Esther y todavía da clases de bicicleta. "Mi objetivo es llegar a los 100 años encima de la bicicleta", asegura José Luis.

Sus raíces se hunden en Castilla. Nacido en Zamora y criado en Palencia, tras superar una grave enfermedad en la infancia, empezó a practicar atletismo, concretamente 400 metros vallas, con 15 años. Estudiante por la noche y trabajador en una gestoría de día, en verano hacía natación y saltos de trampolín que facilitaron que se dedicara a la gimnasia deportiva, después de destacar en la práctica atlética.

Así, a los 17 años, junto a su hermano, venció en un certamen de espectáculos en Palencia que le permitió viajar por toda la provincia haciendo acrobacias con su hermano, en un prólogo de lo que vendría más tarde.

Fue en 1960 cuando el circo Moderno puso sus ojos en José Luis que le contrató, junto a su hermano, para girar por toda España. Así, "en la Navidad de ese año, pasamos por Castelló y me enamoré". No tardó en traerse a sus padres hasta la capital de la Plana e instalarlos en la ciudad, mientras él actuaba por todo el territorio nacional.

José Luis Martín, a la derecha de la imagen, en una visita a Hollywood con el humorista Jordi LP y la actriz Sharon Stone. / Mediterráneo

Fueron años en los que las alegrías se alternaron con las tristezas. Cuando los dos hermanos con los que trabajaba hicieron la mili, montó su propio circo, el Zoo Circus. Pero, "durante unas fiestas de Orpesa, la carpa salió volando y me quedé arruinado", recuerda José Luis.

Sin embargo, en 1969, el trío de acróbatas que formaba con dos de sus hermanos venció en el Festival Mundial de Circo y un número propio, elaborado por ellos tres, llamó la atención de Arturo Castillo, dueño del circo Price. "Fueron diez años trabajando en el American Circus, girando por Europa, ofreciendo un espectáculo único en el continente", relata.

A la izquierda, José Luis Martín y su mujer cuando se proclamaron campeones del mundo de culturismo en Brasil. / Mediterráneo

Dentro de sus mil vidas, sus años como artista circense le permitieron ser domador de caballos y leones, adquirir conocimientos de mecánica o incluso aprender a conducir. Ahora una de sus pasiones es arreglar las máquinas de su gimnasio, en un taller particular con el que cuenta en las instalaciones, para adaptarlos a las necesidades de sus clientes.

Al frente de Sportsman

Su vuelta definitiva a Castelló, a principio de los años 80, y la apertura de Sportsman no pusieron punto final a esta existencia llena de reinvenciones. Con su actual esposa, Esther, 21 años más joven que él, se dedicó al culturismo. "El público y los aplausos son mi vida", reconoce y su dedicación le permitió ser campeón de España y del Mundo.

Su experiencia en este ámbito le llevó a conocer a estrellas del calibre de Schwarzenegger, David Hasselhoff o Sharon Stone. Además, impulsó la federación nacional de esta disciplina y fue delegado para controlar el doping, dentro del Comité Olímpico Español, hasta que a principios de los años 90 dio un paso atrás.

Durante su época de artista de circo, en un espectáculo con sus dos hermanos. / Mediterráneo

A pesar de que practicó esta disciplina hasta los 60 años, ahora está centrado en regentar su gimnasio junto a su mujer. Entre otras cosas, ayuda a deportistas de competición a "potenciar sus cuerpos" para que lleguen los más lejos posible. También ofrece matrícula gratuita en Only Fitness a todos los estudiantes que saquen matrícula de honor.

En la actualidad, convertido en el profesor de gimnasia más mayor de España, sigue dando clases y repasando los momentos de una vida llena de episodios para recordar. En el recuerdo siempre quedarán las actuaciones antes los papas Pablo VI y Juan Pablo II o los 3.000 kilómetros al año que corría, en los años 80, para participar en triatlones.

Una aventura que, a pesar de la edad, parece no vislumbrar todavía la meta.