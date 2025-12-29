Castelló incluye medidas policiales, efectivos sanitarios y bomberos en su despliegue de seguridad para Nochevieja

La concejalía de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Castelló ha diseñado un operativo integral que incluye medidas policiales, sanitarias y de seguridad privada para la Nochevieja de este año. En el despliegue participarán efectivos de la Policía Local, un equipo preventivo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y personal sanitario, con el fin de dar cobertura a los distintos actos multitudinarios previstos durante la jornada.

El dispositivo contempla un refuerzo específico de diez agentes adicionales de la Policía Local durante la noche del 31 de diciembre, que prestarán servicio entre las 21.00 y las 6.00 horas en las inmediaciones de la Puerta del Sol, donde se concentrarán los principales actos organizados por el Ayuntamiento

El dispositivo se iniciará a primera hora del 31 de diciembre, coincidiendo con el inicio de los trabajos de montaje del escenario, y se intensificará a partir de las 21.00 horas, manteniéndose activo hasta el completo desalojo de la zona. Se establecerán puntos de control de acceso en la Plaza del Real y en las calles Gasset, Enmedio y Trinidad, desde donde se regulará la entrada al recinto festivo.

Evacuación segura

Para garantizar una evacuación segura, se habilitarán como vías de salida las calles Falcó, a la altura de la plaza de la Paz, y Ruiz Zorrilla, quedando restringido el acceso por estos puntos. Como alternativas se mantendrán operativas la calle Gasset, Plaza del Real, calle Enmedio y calle Trinidad.

Asimismo, la concejalía de Fiestas ha dispuesto un servicio específico de seguridad privada para la protección del escenario y de las torres técnicas. En el Grao, se desplegará un dispositivo especial con motivo de las campanadas y se reforzará la presencia policial en el distrito marítimo.

En materia sanitaria, el operativo incluye una Unidad Sanitaria con un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), dotado con técnico y enfermero, así como una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con dos técnicos y un Soporte Vital Avanzado con enfermero tanto en el Grao como la Puerta del Sol. Este dispositivo permanecerá operativo en la Puerta del Sol hasta las 2.00 horas, con posibilidad de ampliación en función de las necesidades que puedan surgir.

Durante la noche de Nochevieja también se realizarán controles preventivos de alcoholemia en distintos puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en zonas de mayor afluencia de tráfico, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes.

Controles de acceso

Con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes, se establecerán controles de acceso a la Puerta del Sol en los distintos puntos habilitados, en los que se vigilará que no se introduzcan envases de vidrio o cristal, artificios pirotécnicos ni cualquier otro objeto que pueda suponer un riesgo. Estas medidas preventivas buscan evitar situaciones de peligro y asegurar que la celebración se desarrolle en un entorno seguro y controlado.

Por parte del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) se dispondrá de un dispositivo compuesto por cinco bomberos y un mando, así como de dos vehículos (uno pesado y otro ligero), operativo tanto en horario de mañana como de noche.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que “este operativo se ha planificado de manera anticipada y coordinada para dar respuesta a una jornada especialmente compleja, en la que confluyen actos multitudinarios, eventos deportivos y un elevado número de desplazamientos”.

Ortolá ha destacado que “la prioridad del Ayuntamiento es que la ciudadanía pueda disfrutar de la Nochevieja con tranquilidad, sabiendo que hay un dispositivo sólido detrás, con presencia policial reforzada, recursos sanitarios preparados y una coordinación permanente entre todos los servicios de emergencia”.

Asimismo, el concejal ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana: “Pedimos responsabilidad y civismo, que se respeten las indicaciones de los agentes y las normas de acceso establecidas. La seguridad es un trabajo conjunto y la actitud de cada persona es clave para que la noche transcurra sin incidentes”.

Movilidad y cortes de tráfico

En cuanto a la movilidad, se recuerda que la calle Navarra y la plaza del Real quedarán cerradas al tráfico desde las 8.00 horas para permitir el montaje del escenario. Con motivo de la Nochevieja Infantil, los accesos permanecerán restringidos hasta las 13.00 horas, momento en el que se permitirá nuevamente el paso.

No obstante, a partir de las 16:00 horas se procederá al cierre total de los accesos para ultimar los preparativos de la celebración nocturna.

Dispositivo para San Silvestre

El operativo de seguridad también contempla un dispositivo específico con motivo de la celebración de la carrera popular San Silvestre. Abierta a todo tipo de público, la prueba contará con un recorrido de 5 kilómetros, con salida desde el Parque Ribalta y llegada en la avenida del Rey Don Jaime, recorriendo las principales calles de la ciudad.

Como novedad este año, el trazado discurrirá también por las calles San Félix y Herrero y no pasará por la Puerta del Sol, lo que permitirá avanzar en el montaje del escenario para la Nochevieja.

Para este evento deportivo se establecerán cortes de tráfico puntuales y un refuerzo de la presencia policial, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los peatones y conductores.

Operativo navideño

Este dispositivo especial se enmarca dentro del operativo de seguridad navideño, que permanecerá activo hasta el 7 de enero y que cuenta con la participación de Bomberos, Policía Local, Agentes de Movilidad y personal sanitario. El plan incluye una mayor presencia policial en zonas de alta afluencia, Puntos de Presencia Policial (PPP), controles especiales de tráfico y controles de alcoholemia en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT).