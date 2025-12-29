Castelló multiplica por 30 las visitas mensuales al ecoparque y acumula 281.600 visitas durante el año

Las bonificaciones en la tasa de la basura, puestas en marcha por el Ayuntamiento de Castelló, se han traducido en un considerable aumento de visitas al ecoparque de la ciudad, así como a los distintos puntos móviles. Como en días anteriores, este lunes ha habido colas de vehículos a las puertas del ecoparque para usar las instalaciones.

Según ha informado el concejal de Economía, Juan Carlos Redondo, “el número de visitas, desde la puesta en marcha de estas medidas para rebajar el coste del basurazo, ha pasado de 1.000 visitas a cerca de 30.000 mensuales, acumulando hasta diciembre un total de 281.600 visitas”.

Reducción por visitas

La principal razón de este incremento tan acusado es que, si durante este año, se acreditan un total de 7 visitas a este servicio, el impuesto de basuras en 2026 se reducirá a la mitad. Además, con 3 visitas, el descuento en la tasa de residuos será de 30%. Como han apuntado desde el Ayuntamiento, “estas bonificaciones tienen como objetivo que los vecinos de Castelló, en el año 2026, paguen la mitad o incluso menos de lo que pagaban en 2024”.

Juan Carlos Redondo ha señalado que “estos datos reflejan no solo la buena acogida de la medida municipal para proteger el bolsillo de los castellonenses, sino también una mayor concienciación medioambiental y un notable incremento del reciclaje de residuos y electrodomésticos en la ciudad”.

Domiciliación bancaria

Los vecinos de Castelló que tengan el pago del recibo de la basura domiciliado también contarán con recompensa. El edil de Economía ha afirmado que, en 2026, serán “más de 67.900 vecinos los que se beneficiarán de la bonificación del 3% en el recibo de la basura por tenerlo domiciliado”.

El Ayuntamiento ha recordado que “estas bonificaciones están diseñadas para llegar tanto a propietarios como a inquilinos, así como a empresas comprometidas con el reciclaje y la sostenibilidad, y suponen un alivio directo para miles de familias castellonenses”.

Pero, aparte de las rebajas en la tasa de gestión de residuos, el consistorio impulsa otras medidas de reducción de impuestos para el próximo ejercicio.

En este sentido, el Ayuntamiento de Castellón continúa avanzando en su política de rebajas fiscales con nuevas medidas para el próximo ejercicio. Destaca la bajada del recibo del IBI por tercer año consecutivo. El descuento será del 2% el próximo año, lo que supone una rebaja acumulada del 8%. El objetivo municipal es alcanzar el 10% al final de la legislatura.

A estas medidas se suman las bonificaciones en la plusvalía mortis causa aplicadas en los dos últimos años y que se mantienen en 2026. También se incluyen la rebaja del impuesto de vehículos aprobada el pasado ejercicio y vigente también el próximo año, así como la supresión de la tasa de terrazas, que se mantiene por tercer año consecutivo como apoyo a la hostelería y al tejido económico local.