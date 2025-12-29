Compromís assegura que el pressupostos de 2026 per a Castelló s'obliden del comerç local
La formació denuncia "la falta de voluntat" de l'equip de govern a l'hora de recolzar aquest sector
Compromís per Castelló ha volgut destacar la falta d'ajudes per al comerç local en els pressupostos per a la ciutat de 2026. La formació ha denunciat la falta de voluntat de l'equip de govern que lidera Begoña Carrasco de Carrasco a l’hora de recolzar aquest sector, després que el Partit Popular i Vox hagen rebutjat les esmenes presentades per la coalició per reforçar les ajudes al sector.
La coalició lamenta que el pressupost de 2026 es presenta “sense protegir un teixit comercial que continua patint tancaments i dificultats creixents.”
Entre les esmenes rebutjades, Compromís havia proposat ajudes directes a les floristeries de la plaça Santa Clara i a altres comerços que es pogueren veure afectats pel trasllat provisional del Mercat Central, seguint el mateix criteri aplicat en altres actuacions municipals com les ajudes vinculades a la ZBE.
Com assenyala la formació, aquestes empreses han vist reduït el flux de clients a causa de les obres i els canvis d’ubicació, assumint uns costos que no poden compensar per si soles. No obstant això, el govern municipal no ha volgut ni tan sols estudiar esta proposta.
Dotació insuficient
D’altra banda, la coalició també denuncia que la campanya d’abonaments comercials torna a partir d’una dotació insuficient, malgrat ser una de les polítiques més efectives per fomentar el consum local. Compromís defensa que esta partida hauria de ser, com a mínim, de 500.000 euros, tal com ha reclamat el sector i com ja s’ha posat damunt la taula en diferents ocasions.
El portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha recordat que “la senyora Carrasco pensa que potenciar el comerç local és portar els Terços de Flandes a la ciutat, però no posar tots els recursos necessaris en la principal estratègia de dinamització comercial, que són els abonaments”.
Garcia ha afegit que, a més, “hem fet una proposta concreta per compensar els comerços afectats per les obres del Mercat, especialment les floristeries, i el PP s’ha negat perquè no està al costat del xicotet comerç tradicional de Castelló”.
Part essencial
En este sentit, Garcia ha advertit que aquests negocis són una part essencial del teixit productiu de la ciutat i que continuen produint-se tancaments. “La diferència és que ara, quan tanca un comerç, ja no veiem a ningú del govern fent-se la foto. Abans Carrasco es feia la foto per dir que tot estava malament, però ara que governen no aporta cap solució ni vol escoltar”, ha assenyalat.
Amb tot, la formació recorda que des de febrer de 2025 ve reclamant, en la mateixa línia que Confecomerç, la necessitat d’establir mesures fiscals que compensen la competència deslleial de les grans plataformes de venda en línia, que juguen amb regles diferents del xicotet comerç.
En este sentit, Compromís considera imprescindible obrir el debat sobre una taxa que permeta protegir el comerç de proximitat davant l’impacte d’estes multinacionals.
Falta d'estratègia
Finalment, Compromís insisteix que el problema de fons és la falta d’una estratègia clara del govern municipal de Begoña Carrasco per al comerç local. La coalició reclama que la nova plaça creada en la Unitat de Promoció i Mercats siga ocupada per un tècnic o tècnica especialista en comerç, i no per un perfil administratiu, així com l’elaboració d’un pla estratègic a mitjà i llarg termini que done estabilitat i direcció a les polítiques comercials. “El comerç local és ocupació, és vida als barris i és ciutat, però el govern municipal ni escolta ni aporta solucions”, ha conclòs Garcia.
