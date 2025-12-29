Estas son las ayudas para reducir el precio del TRAM de Castelló en 2026
El Consell aprueba un decreto ley para facilitar en acceso al transporte público competencia de la Generalitat
El pleno del Consell ha aprobado un decreto ley por el que se prorrogan las reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte público competencia de la Generalitat hasta el próximo 30 de junio de 2026, con las mismas condiciones previstas en el decreto ley 9/2025, de 25 de junio.
El objetivo del gobierno valenciano es "seguir facilitando el acceso al transporte público, promover una movilidad sostenible y aliviar el impacto económico sobre la ciudadanía". Así, con este anuncio, el TRAM de Castelló prolongará las bonificaciones con las que ya contaba.
Gratuidad infantil
Estas ayudas incluyen la gratuidad temporal del transporte para la población infantil hasta los 14 años inclusive, un descuento del 50% en los títulos destinados a jóvenes y una reducción de al menos el 40% por ciento en los abonos y títulos multiviaje.
Asimismo, se mantienen los títulos gratuitos dirigidos a las personas empadronadas en determinados municipios afectados por la dana, que continuarán distribuyéndose y podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.
Además, se mantendrá el abono temporal 30 Joven IVAJ en un coste mensual de 12,75 euros, lo que supone pagar la mitad de los 25,50 euros que costaba en 2021.
El decreto ley prevé que en el caso de que el Estado apruebe ayudas para descuentos en el transporte público durante el periodo de vigencia de esta prórroga, los descuentos autonómicos podrán adaptarse mediante resolución para ajustarse a las condiciones que establezca la normativa estatal.
Asimismo, el decreto regula igualmente las indemnizaciones que la Generalitat deberá compensar a los concesionarios de los servicios públicos de transporte por la aplicación de estas medidas.
