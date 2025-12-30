Más fácil aparcar en Castelló: la ciudad cierra el año con 600 nuevas plazas de aparcamiento público y gratuito

El final del año en Castelló ha traído consigo un impulso a las plazas de estacionamiento público y gratuito para vehículos. En este mes de diciembre, la capital de la Plana ha estrenado unos 600 puestos de aparcamiento en dos enclaves relevantes de la ciudad.

Por un lado, la Nochebuena trajo como regalo la apertura del parking de la avenida del Mar, ubicado en el recinto del antiguo Mercado del Lunes. Además, a principios de mes, también entró en servicio el aparcamiento habilitado junto a la estación de ferrocarriles de Castelló.

Las fechas navideñas han traído consigo la finalización de uno de los estacionamientos disuasorios incluidos dentro del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Tras cinco meses de trabajo, el Ayuntamiento puso fin a este espacio que ofrece más de 480 plazas de aparcamiento.

Este parking, que corresponde a la zona este de la ciudad, cuenta también con espacios verdes y tiene como objetivo facilitar el acceso al centro urbano. La idea es que los vecinos o los recién llegados dejen su automóvil en este lugar y transiten por la ciudad a pie. Así, se busca priorizar al peatón y permitir que se llegue de forma más cómoda y ordenada a las zonas comerciales y de ocio.

Por otra parte, también se encuentran a disposición de la ciudadanía las 116 plazas construidas en el entorno de las estaciones de tren y autobuses del CEIP Jaume I. Este aparcamiento corresponde al estacionamiento disuasorio de las ZBE en el distrito oeste.

La obra ha incluido un sistema de drenaje sostenible SUDS, además de 758 m² de zona verdes, con 750 plantas; 28 árboles. También se han instalado 27 luminarias, bancos, papeleras, aparcabicis y 2 puntos para recarga eléctrica, así como 6 plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Para el próximo año

Pero los proyectos para generar nuevas plazas gratuitas no se quedan aquí. Así, en el proyecto correspondiente a la zona oeste de Castelló, el objetivo es crear casi 390 lugares más y alcanzar los 500 en todo el proyecto. El Ayuntamiento, en la siguiente fase, urbanizará la prolongación de la calle Castellfort hasta el Camino Crémor y el pasaje Viena, donde se ubicarán los sitios de aparcamiento restantes. El presupuesto para estos trabajos será de 1.235.030 euros.

Además, durante este año, deben avanzar también los proyectos de áreas de aparcamiento en los distritos sur y norte de Castelló. En el caso de la zona sur, el consistorio ya dispone de una parcela cercana al pabellón Ciutat de Castelló, donde están proyectadas 300 plazas.

Finalmente, se trabaja para encontrar una ubicación al estacionamiento disuasorio de la zona norte donde la consolidación residencial complica hallar un terreno para su construcción.