Fin de año por todo lo alto en Castelló: 679.470 euros para 36 personas en extrema vulnerabilidad y para 27 comunidades de vecinos

El Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este martes un total de 679.470 euros en la última junta de gobierno del año, de los cuales, 170.984 euros están destinados a 36 personas (la mayoría de ellas mujeres víctimas de violencia de género, prostitución, violencia sexual o especialmente vulnerables) en situación de extrema vulnerabilidad y con necesidades habitacionales y 508.486 euros para 27 comunidades de propietarios que cumplían los requisitos para optar a estas subvenciones para rehabilitar sus edificios en 2025. Además, se ha adjudicado el contrato de arrendamiento de un local destinado a una asociación vecinal durante seis ejercicios "reforzando el apoyo a las entidades vecinales".

El portavoz del gobierno local, Vicent Sales, ha explicado que en "una legislatura marcada por la preocupación de los castellonenses por el acceso a la vivienda, el equipo de gobierno mantiene una apuesta firme y decidida por ofrecer soluciones reales y eficaces a esta necesidad. En este contexto, se ha aprobado la concesión de ayudas por un importe total de 170.984 euros, destinadas a 36 personas de especial vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar el pago del alquiler. Se trata de personas que son víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fin de explotación sexual, víctimas de violencia sexual o personas que han sido desahuciadas de su vivienda habitual, es decir, personas de especial vulnerabilidad que realmente lo necesitan”. Se trata de una ayuda de la Generalitat valenciana que ha gestionado el Ayuntamiento de la capital de la Plana. Si bien cuentan con esta ayuda 36 beneficiarios, 17 han quedado fuera por no cumplir los requisitos, ya que el número total de solicitantes ha sido de 53.

Además, en su apuesta por la rehabilitación de los edificios de la ciudad, la junta de gobierno local ha resuelto la concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación de fachadas, resultando 27 solicitudes beneficiarias, con un importe total de 507.486 euros, que contribuirán a la puesta en valor de los edificios y a la mejora del entorno urbano de Castelló. Además, han quedado fuera de la convocatoria 32 al no cumplir los requisitos y otros 16 por falta de crédito presupuestario, ha concluido Sales.