El balance del PSPV del 2025 en Castelló: ‘basurazo de Carrasco’, recorte en servicios sociales, suciedad y abandono de los barrios

La ciudad de Castelló cierra un 2025 "marcado por el incremento de la presión fiscal a los vecinos y vecinas a consecuencia del basurazo de Carrasco, que ha provocado que las familias hayan tenido que pagar hasta 200 euros por la recogida de residuos este año sin que la alcaldesa haya sido capaz, como sí han hecho otras ciudades, de aplicar este ejercicio bonificaciones en el recibo”, según ha afirmado este martes José Luis López, portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital de la Plana.

El edil ha señalado que “cada día que pasa vemos a una alcaldesa sobrepasada, con actuaciones fuera de lugar en los plenos, abrazada cada vez más a la ultraderecha, preocupada solo por sus redes sociales e incapaz de reclamar a la Generalitat lo que necesita nuestra ciudad”.

Uno de los principales “fracasos” del gobierno municipal de PP y Vox en este 2025 que ya acaba “ha sido el del basurazo de Carrasco, pues ya hemos visto el caos en la gestión, las colas en los ecoparques, la incapacidad de bonificar este año y la improvisación de una alcaldesa totalmente desbordada”.

Colas en el ecoparque móvil del Primer Molí. / PSPV

Junto a ello, “la suciedad que hemos sufrido todos y todas en las calles de la ciudad, porque parece que tenemos una alcaldesa que solo se preocupa por tener limpia y bien iluminada la plaza Mayor”. Las quejas vecinales por la presencia de basuras, de vertederos o por el mobiliario urbano deteriorado “han sido una constante en las redes sociales, pero la señora Carrasco no se ha querido dar por enterada, más pendiente de sus fotos de postureo y de convertir el ayuntamiento en una empresa de saraos que de escuchar a la ciudadanía”.

El año 2025 también han sido el del “desprecio del PP y Vox a la labor de las entidades sociales de la ciudad, a las que ha obligado a dejar de desarrollar proyectos de gran relevancia para las personas que más lo necesitan al limitar a dos las ayudas a las que pueden optar”. A todo ello se suma la “nula capacidad reivindicativa de Begoña Carrasco, que ha callado ante la Generalitat Valenciana pese a ver como se deteriora mes tras mes la sanidad pública, lo que supone un declive imparable del estado del bienestar con unas listas de espera inaceptables”.

"Blanqueo de la violencia machista"

José Luis López también ha destacado la “sumisión” de la alcaldesa a los postulados de la ultraderecha, “con la que está cada vez más mimetizada en cuestiones como el negacionismo del cambio climático o el blanqueo de la violencia machista”. Una alcaldesa “que ha abierto de par en par las puertas del ayuntamiento a los discursos del odio de sus socios de gobierno, a los que aplaude en lugar de censurarlos”.

Y si 2025 ha sido un año “para olvidar”, las previsiones para 2026 “no son nada halagüeñas si analizamos los presupuestos aprobados recientemente por PP y Vox, porque estamos de nuevo ante unas cuentas ficticias, plagadas de engaños, que abandonan áreas clave como la vivienda, la sostenibilidad y los servicios sociales y porque, de nuevo, ratifican el aumento de la presión fiscal a los castellonenses y reafirman el impacto en el bolsillo de la ciudadanía a consecuencia del basurazo de Carrasco”, concluye el portavoz adjunto socialista.