La Cabalgata de los Reyes Magos en Castelló: recorrido, horario, llegada al Grau, cierre de accesos, seguridad, barrios,...

El Ayuntamiento de Castelló ya está perfilando la llegada de los Reyes Magos a la ciudad, prevista para el 5 de enero. Por este motivo, el Palau de la Festa ha acogido la reunión técnica para ultimar los preparativos en materia de seguridad, sanidad y movilidad con el fin de que todo esté preparado para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan repartir los regalos a los niños castellonenses.

El encuentro ha contado con la participación de los concejales de Fiestas, Noelia Selma; Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, y Movilidad, Cristian Ramírez, así como de representantes de la Policía Local de Castellón, los Bomberos Municipales, Protección Civil, miembros de la Junta de Fiestas y las brigadas municipales.

El objetivo de esta reunión técnica ha sido coordinar y ultimar todos los dispositivos necesarios para garantizar el desarrollo seguro tanto del desembarco de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en el puerto del Grao como del recorrido de la Cabalgata, a partir de las 18:30 horas, por las calles de la ciudad hasta la plaza Mayor, velando por la seguridad de participantes y asistentes a lo largo de todo el itinerario. La llegada al Grau está prevista a las 16.00 horas y ambos actos contarán con una intérprete de lenguajes de signos y, además, la cabalgata dispondrá deuna zona tranquila en la esquina entre la calle Oviedo y San Roque/Sanahuja apra niños con TEA u otras diversidades sensoriales.

Junta de seguridad con motivo de la Cabalgata de los Reyes Magos. / Mediterráneo

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha señalado que “la Cabalgata de Reyes es uno de los actos más esperados del calendario festivo que este año suma más de 250 eventos y, por ello, desde el Ayuntamiento , en colaboración con la Junta de Fiestas, trabajamos con antelación y de forma coordinada para garantizar que se desarrolle con total seguridad y normalidad, tanto para los participantes como para el público asistente”.

Por su parte el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que “un año más, desde el Ayuntamiento ponemos en marcha un amplio dispositivo de seguridad con el objetivo de que Sus Majestades los Reyes Magos puedan llegar a Castellón de la forma más segura posible y que la cabalgata se desarrolle con total normalidad”.

El edil ha explicado que “este operativo es fruto de la coordinación entre los distintos cuerpos y servicios municipales, y quiero agradecer especialmente la implicación y el esfuerzo de la Policía Local, el Servicio de Bomberos, los servicios sanitarios, los Agentes de Movilidad y Protección Civil. Gracias a su trabajo y profesionalidad, miles de familias podrán disfrutar de una tarde mágica con las máximas garantías de seguridad.”

Dispositivo de la Policía Local

En cuanto al dispositivo de la Policía Local en el Grao se desplegará un operativo integrado por 11 efectivos, bajo la coordinación de un intendente, con un oficial coordinador desde la Unidad de Coordinación ubicada en el Paseo Buenavista, un oficial de tráfico y ocho agentes distribuidos en distintos puntos del itinerario, apoyados por cinco vehículos patrulla y dos motocicletas, con inicio a las 14:00 horas.

Para la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos por la ciudad de Castellón, la Policía Local establecerá un dispositivo formado por 54 efectivos, bajo la coordinación de un inspector y un intendente, y con la supervisión general del Comisario Principal Jefe. El operativo contará con un oficial de tráfico, cuatro agentes de movilidad, tres agentes motoristas y 43 efectivos de la Policía Local y de Movilidad distribuidos a lo largo del recorrido.

Cabalgatas de los Reyes Magos en los barrios

En lo que respecta a las cabalgatas de los Reyes Magos en los barrios periféricos, el dispositivo de seguridad contará con un total de 8 efectivos. En la cabalgata itinerante por los barrios participarán 1 inspector, 2 agentes de la Policía Local y 2 efectivos de AMUS, lo que suma 5 efectivos. Por su parte, la cabalgata del barrio de San Agustín dispondrá de 3 agentes de movilidad, completando así el dispositivo previsto para los barrios.

Intervención de Bomberos y Protección Civil

En cuanto a la participación de los Bomberos Municipales, se desplegará un dispositivo integrado por un total de 12 efectivos. Para la cabalgata marítima se contará con un operativo específico formado por cuatro bomberos y dos medios náuticos, una moto acuática de rescate y una embarcación de eslora corta, destinados al desembarco en el Grao con motivo de la llegada de los Reyes Magos al distrito marítimo.

Además, se establecerá un dispositivo terrestre con cobertura tanto en el Grau como en Castelló, integrado por seis bomberos y un mando, dotados de dos vehículos pesados —una Bomba Urbana Pesada (BUP) y un camión de rescate con grúa para elevación de cargas—, así como un vehículo ligero de extinción.

Protección Civil participará con 15 voluntarios de la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil, integrados en el dispositivo municipal mientras que la Junta de Fiestas contará con la ayuda de 55 voluntarios.

Recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos en Castelló, el 5 de enero. / Mediterráneo

Cobertura sanitaria del evento

En el apartado sanitario, se dispondrá de un dispositivo formado por 22 efectivos, organizados en distintas unidades. El operativo contará con un Vehículo de Intervención Rápida (VIR); dos vehículos de Soporte Vital Avanzado (SVA); tres vehículos de Soporte Vital Básico (SVB); así como una motocicleta sanitaria.

En el Grau, se contará con una ambulancia tipo UCI, una ambulancia de soporte vital básico y un Vehículo de Intervención Rápida (VIR). En el centro de la ciudad, el dispositivo incluirá una ambulancia tipo UCI ; tres ambulancias de soporte vital básico; una ambulancia de soporte vital avanzado; un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) y una motocicleta para desplazamientos rápidos.

Organización de la movilidad

En materia de movilidad, a partir de las 15.00 horas, en el Grau, se procederá al corte de tráfico en el Paseo Buenavista, así como al cierre progresivo de las vías afectadas por la Cabalgata, con prohibición de estacionamiento y despeje de vehículos en todo el itinerario. Asimismo, se habilitarán desvíos de tráfico en la rotonda del Paseo Buenavista con Serrano Lloberas y en el cruce con la avenida del Puerto.

De manera específica, el cierre de accesos al recorrido se realizará a partir de las 17.00 horas, mientras que las calles San Roque y Sanahuja quedarán cerradas desde las 15.00 horas por los trabajos de preparación. Por su parte, la calle Padre Vicent será objeto de despeje de vehículos y cierre de accesos desde las 14.00 horas. Además, a partir de las 15.30 horas no se permitirá la entrada ni salida de los aparcamientos públicos situados en el ámbito del recorrido.