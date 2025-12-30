Ajuntament
Compromís alerta "del risc de nous retards en les ajudes socials" en Castelló
Garcia: “Des que Begoña Carrasco i el PP governen, cada vegada hi ha més famílies de Castelló que no reben a temps les ajudes a l’alimentació, als productes d’higiene o al lloguer quan arriba el final d’any"
Compromís per Castelló ha advertit que, amb el tancament de l’any, el govern de Begoña Carrasco posa de nou en risc que les ajudes socials arriben a temps a les famílies que més les necessiten. La coalició denuncia que esta situació s’ha convertit en una pràctica habitual des de l’arribada del Partit Popular al poder, trencant amb la normalitat que existia en mandats anteriors.
El portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “des que Begoña Carrasco i el Partit Popular governen la ciutat, cada final d’any hi ha més famílies de Castelló que no reben a temps les ajudes a l’alimentació, als productes d’higiene o al lloguer”. Garcia ha insistit que “enguany esta situació s’ha de corregir i que siga precisament en estes dates quan les famílies disposen dels recursos que els corresponen, i no mesos després, com ha passat de manera reiterada en els últims dos anys”.
Des de Compromís recorden que, durant els governs progressistes, les ajudes socials arribaven de manera puntual abans de tancar l’exercici. Amb l’arribada del govern de Carrasco, s’ha passat a una situació de retards greus, amb famílies que han arribat a cobrar en el mes d’abril ajudes corresponents al novembre anterior, generant una situació d’estrés, inseguretat i discriminació cap a les persones més vulnerables.
La formació subratlla que les xifres evidencien este empitjorament: en l’exercici de 2023 es van quedar pendents de pagament 478 ajudes socials a final d’any, mentre que en 2024 el nombre va augmentar fins a 971. En canvi, durant els exercicis 2021 i 2022, amb Compromís formant part del govern municipal, no es va produir cap retard en el pagament d’estes prestacions.
Per a Garcia, el missatge ha de ser clar: “El nombre d’ajudes socials que queden sense pagar abans de tancar l’any ha de tornar a ser zero”. Compromís assegura que estarà vigilant en este final d’exercici perquè el govern municipal assumisca la seua responsabilitat i garantisca que les ajudes socials arriben en temps i forma, especialment en un moment de l’any especialment delicat per a moltes famílies de Castelló.
