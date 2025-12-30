La consellera Albalat confirma la fecha de apertura de la residencia de mayores la calle Onda de Castelló

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha visitado este martes las obras de la futura residencia para personas mayores dependientes y centro de día de la calle Onda y durante el recorrido ha destacado el “buen ritmo” de los trabajos que estarán finalizados según los plazos previstos, por lo que abrirá en junio de 2026. Además, ha subrayado el compromiso del Consell por dotar a la ciudad de recursos públicos de calidad.

La consellera, que ha estado acompañada por el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, así como por el director de las obras y responsables de la construcción, y la directora territorial de Bienestar Social, María José Arquimbau, ha confirmado que las obras cumplen con el cronograma establecido.

Imagen del estado de las obras de la futura residencia de la calle Onda de Castelló. / Mediterráneo

“Esta infraestructura es un ejemplo real de que nuestra prioridad es atender el crecimiento de la demanda con recursos públicos de calidad”, ha afirmado la consellera, tras recordar que el centro aportará un total de 120 nuevas plazas al sistema público, 80 residenciales y 40 de estancia diurna.

"Esfuerzo en la gestión"

Elena Albalat ha hecho hincapié en el esfuerzo de gestión realizado para desbloquear esta dotación, crítica para la ciudad. En este sentido, ha recordado que “en 2016 el Botànic anunció la construcción de esta residencia, pero no ha sido hasta la llegada del actual Consell cuando se ha gestionado debidamente el proyecto”.

La consellera ha señalado que el actual Ejecutivo ha tenido que “desbloquear más de ocho años de inacción en los que las personas mayores no han podido disponer de una nueva residencia, de más plazas y de mejor atención”.

El compromiso con la residencia de la calle Onda se materializó el pasado 11 de octubre de 2024, cuando el Consell confirmó una inversión de 14,2 millones de euros. Esta dotación económica permitió subsanar los problemas heredados y garantizar el inicio de las obras con todas las garantías técnicas y administrativas. “Hacemos realidad esta demanda histórica de construir la nueva residencia en Castellón para reforzar la oferta pública en la provincia y dar atención y mejor calidad de vida a las personas mayores”, ha concluido la consellera tras el recorrido por estas obras cuya primera piedra la puso el expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el 11 de octubre de 2024.

Visita al centro Gran Vía

Albalat también ha estado en el centro de día y dependencia Gran Vía con el fin conocerlo y visitar a los residentes y usuarios de este servicio que ocupa un edificio en las inmediaciones de la futura residencia de la calle Onda.