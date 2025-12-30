Ayuntamiento
Lo que cuestan las dos parcelas para la Ciudad Deportiva de Castelló
La junta de gobierno local aprueba la adquisición de los terrenos a varios particulares para ampliar estas instalaciones deportivas
La junta de gobierno local ha aprobado este martes la adquisición de las dos parcelas colindantes a las instalaciones deportivas Chencho para la ampliación prevista "para la Ciudad Deportiva de Castelló", según ha comunicado el portavoz del gobierno local, Vicent Sales, tras la reunión del ejecutivo local, la última de este año. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ya anunció a mediados de este mes que dos eran las novedades, con respecto a instalaciones deportivas, para el 2026: la ampliación de estas instalaciones junto al Sindical y la renovación de los campos federativos, en las inmediaciones de la avenida Hermanos Bou.
Tras este anunció, este periódico puedo saber, y así lo publicó, que esta Ciudad Deportiva nueva llegaría de la mano del CD Castellón en 50.000 metros cuadrados sobre este suelo que ya sería municipal tras concretar esta compra de las parcelas. La construcción de los campos correría a cargo del club que disfrutaría de los mismos a través de una concesión pese a que todavía quedan flecos por cerrar por parte del club albinegro y el consistorio de la capital de la Plana. Así, este movimiento sería beneficioso para todas las partes. Por un lado, el Castellón liberaría campos para los entrenamientos de otros clubs de fútbol base de la ciudad y, por otro, posibilitaría que la mayoría de los equipos de la cantera del CD Castellón siguieran entrenando en la capital de la Plana, evitando así numerosos desplazamientos y facilitando el acceso a los jóvenes futbolistas y sus familias.
De esta forma, y con el fin de materializar esta Ciudad Deportiva en los actuales terrenos rústicos, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la compra de estos dos terrenos: uno de ellos tiene un coste de 512.435 euros y el otro, de 435.210 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha