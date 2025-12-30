Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lo que cuestan las dos parcelas para la Ciudad Deportiva de Castelló

La junta de gobierno local aprueba la adquisición de los terrenos a varios particulares para ampliar estas instalaciones deportivas

Zona de acceso a las instalaciones deportivas 'Chencho' de Castelló.

Zona de acceso a las instalaciones deportivas 'Chencho' de Castelló.

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La junta de gobierno local ha aprobado este martes la adquisición de las dos parcelas colindantes a las instalaciones deportivas Chencho para la ampliación prevista "para la Ciudad Deportiva de Castelló", según ha comunicado el portavoz del gobierno local, Vicent Sales, tras la reunión del ejecutivo local, la última de este año. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ya anunció a mediados de este mes que dos eran las novedades, con respecto a instalaciones deportivas, para el 2026: la ampliación de estas instalaciones junto al Sindical y la renovación de los campos federativos, en las inmediaciones de la avenida Hermanos Bou.

Campos del 'Chencho', renovados.

Campos del 'Chencho', renovados.

Tras este anunció, este periódico puedo saber, y así lo publicó, que esta Ciudad Deportiva nueva llegaría de la mano del CD Castellón en 50.000 metros cuadrados sobre este suelo que ya sería municipal tras concretar esta compra de las parcelas. La construcción de los campos correría a cargo del club que disfrutaría de los mismos a través de una concesión pese a que todavía quedan flecos por cerrar por parte del club albinegro y el consistorio de la capital de la Plana. Así, este movimiento sería beneficioso para todas las partes. Por un lado, el Castellón liberaría campos para los entrenamientos de otros clubs de fútbol base de la ciudad y, por otro, posibilitaría que la mayoría de los equipos de la cantera del CD Castellón siguieran entrenando en la capital de la Plana, evitando así numerosos desplazamientos y facilitando el acceso a los jóvenes futbolistas y sus familias.

De esta forma, y con el fin de materializar esta Ciudad Deportiva en los actuales terrenos rústicos, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la compra de estos dos terrenos: uno de ellos tiene un coste de 512.435 euros y el otro, de 435.210 euros.

