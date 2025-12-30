Los horarios del transporte urbano de Castelló para esta Nochevieja
El Ayuntamiento ofrecerá numerosas oportunidades para que los ciudadanos se puedan desplazar en autobús
Para desplazarse durante la Nochevieja por Castelló, el Ayuntamiento ofrecerá numerosas oportunidades para optar por el transporte urbano para sus desplazamientos durante la última noche del año, con el objetivo de facilitar una movilidad segura, ordenada y sostenible, reduciendo el uso del vehículo privado.
Así, tanto el servicio de autobús urbano de la línea N1, como el TRAM prestarán servicio durante toda la noche, con frecuencias de 30 minutos desde las 22.00 horas y últimos trayectos hasta las 06.45 horas en el caso del bus y las 06.00 horas en el TRAM, enlazando así con los horarios habituales de por la mañana.
Principal novedad
Como novedad la línea 19 ofrece en Nochevieja, además de su horario habitual, un recorrido nocturno, con salidas desde La Farola cada hora entre las 00.00 y las 03:00 de la madrugada. De esta manera, “los vecinos que lo deseen pueden disfrutar de las campanadas en la Puerta del Sol y luego volverse a casa en transporte público, se trata de la mayor adecuación de líneas y frecuencias nunca vista en años, priorizando ante todo la seguridad en los desplazamientos”, señala el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez
En cuanto al Transporte Urbano de Castellón (TUCs), se mantendrán las líneas y horarios habituales, a los que se sumará el servicio nocturno LN1, que ampliará su funcionamiento. Este servicio contará con salidas desde el pabellón Ciutat de Castelló entre las 22.15 y las 06.15 horas, y desde el Hospital General entre las 22:45 y las 06:45 horas, con una frecuencia de paso de 30 minutos.
Sin paso por la calle Mayor
No obstante, los autobuses urbanos no circularán por la calle Mayor desde las 22.15 hasta las 01.00 horas y las 03.00 horas de la madrugada, debido a las restricciones de tráfico previstas y lo harán por la calle Asensi.
Por su parte, el TRAM prestará servicio con dos vehículos y una frecuencia de paso de 30 minutos. El último trayecto desde el Raval Universitari en dirección al Grau se realizará a las 05.30 horas, mientras que el último servicio desde el distrito marítimo hacia el Raval Universitari será a las 06.00 horas.
Asimismo, a partir de las 22.00 horas quedarán anuladas las paradas de Puerta del Sol y Rey Don Jaime.
