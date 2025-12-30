Junta de gobierno local
Los ocho municipios afectados por la DANA a los que Castelló enviará nueve coches y cinco motos de la Policía Local
Los vehículos tienen un coste total de 700.000 euros
El Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este martes la adquisción de nuevo turismos y cinco motocicletas nuevos de la Policía Local valorados en 700.000 euros para enviarlos a ocho municipios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024 y que cumplen los requisitos para este fin, según ha comunicado el portavoz del equipo de gobierno local, Vicent Sales, después de finalizar la junta de gobierno local que se ha celebrado este martes en el consistorio.
Las ocho localidades afectadas por las inundaciones tienen de plazo hasta el 30 de enero para acreditar que perdieron sus vehículos debido a las fuertes lluvias y que en ese momento disponían de los permisos necesarios y estaban en activo, ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Antonio Ortolá. Luego, al finalizar este plazo, el consistorio valorará todos los informes y convocará un concurso y licitará la compra de los mismos para luego cederlos a los municipios de Guadasuar, Cheste, Sedaví, Torrent, Requena, L'Alcudia, Algemesí y Riola. Estos tendrán que destinar estos vehículos al menos cinco años a la Policía Local y con todas las garantías.
Ortolá ha agradecido a los técnicos municipales, así como a la jefatura de la Policía Local, y ha destacado que otros municipios afectados por la DANA han agradecido la oferta al Ayuntamiento de Castelló.
