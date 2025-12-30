"Todos en el barrio dicen que quedan aquí": un emblemático negocio de Castelló cumple 35 años

A la salida del colegio, los niños y los adolescentes recién salidos de clase quedan en este quiosco. Estos se agolpan en la esquina de la avenida Lidón con la calle Sanz de Bremond. No pierden la oportunidad de comprar chucherías, hacerse con material de clase y pedir algún libro.

También se acercan adultos para hacerse con el periódico del día o buscar alguna novedad editorial que desean leer. Incluso se pueden ver a algunos veteranos, ya con más de 80 años y acompañados por su perrito, que acuden casi a diario para adquirir sobre de cromos. Su punto de encuentro es el quiosco Milotxa que acumula ya 35 años como un referente para el barrio de la avenida Lidón, siempre bajo la gestión del matrimonio formado por Rosa Juberías y Santiago Torán.

Rosa Juberías, junto a su marido Santiago Torán, lleva 35 años al frente de este negocio. / Manolo Nebot

Fue en diciembre de 1990 cuando la papelería abrió sus puertas, pero en un local situado una esquina antes en la avenida Lidón. Por entonces, tanto Rosa como Santiago ejercían de profesores, pero "vimos la oportunidad de montar una librería. Sin embargo, lo redirigimos a un quiosco", explica Rosa Juberías. Con la ayuda de sus suegros, los padres de Santiago, el negocio ha transitado por estas más de tres décadas de recorrido, regateando toda clase de inconvenientes y cambios sociales.

"Hemos tenido que adaptarnos al Xarxa Llibres, que nos ha complicado la venta de libros de texto, hemos vivido la pandemia de covid y estuvimos dos años con la calle cortada, por las obras de remodelación de Lidón", rememora Rosa. Pero destaca "la constancia de los clientes" porque incluso "cuando solo se podía acceder a través de tablones, ellos seguían viniendo cada día".

Una adaptación continua

Aunque está complicado luchar contra internet y toda la información en abierto que ofrece, lo que ha reducido en un gran número las ventas de prensa escrita, Milotxa siempre "ha evolucionado hacia donde ha podido, nos hemos adaptado para continuar". Durante este tiempo, "hemos tenido a nuestros hijos y hemos vivido toda clase de vicisitudes, pero el barrio es agradable y está contento con nosotros", afirma Rosa.

Rosa Juberías posa con un cliente que compra una ejemplar de 'Mediterráneo' / Manolo Nebot

"Muchos de los clientes que vienen nos consideran uno más del barrio y nos cuentas sus historias y comparten sus problemas con nosotros", añade antes de recordar que "es una vida dura con bastante inseguridad, pero con un carácter muy familiar. Somos parte de la existencia de mucha gente".

Entre los cambios más destacados que han percibido en estos 35 años, Rosa señala que "la clientela ha cambiado. Antes, todo el mundo era de aquí, de Castelló, pero ahora te encuentras con personas de todos sitios, tras la llegada de los inmigrantes durante las últimas décadas. Es bonito, porque también haces amistad con ellos y se integran en el barrio".

Futuro por escribir

El futuro de Milotxa todavía está por escribir. Sobre este, Rosa Juberías solo se atreve a decir que "ya veremos". El relevo no está asegurado porque "nuestros tres hijos han elegido su propia carrera y estoy contenta por ellos. Sí me hubiera gustado verlos a ellos aquí, pero solo si hubiese sido su decisión", apunta. Ahora solo falta que el paso del tiempo disipe la duda y decida qué será de este quiosco.