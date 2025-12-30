Las tres líneas rojas que han vuelto a 'encenderse' entre el PP y Vox en Castelló

Pese a la buena relación general entre el equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Castelló formado por el PP y Vox, este martes han vuelto a encenderse tres líneas rojas en el transcurso de la reunión de la junta de gobierno local.

Tres han sido los puntos, de un total de 24, en los que los de Abascal han votado de forma diferente al resto de su socio de gobierno, según ha explicado el portavoz adjunto del ejecutivo local y portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Ortolá.

Antonio Ortolá, portavoz adjunto del equipo de gobierno y portavoz del grupo municipal de Vox, este martes. / Mediterráneo

El primer voto en contra de Vox ha sido para la votación sobre la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de igualdad para los que se han destinado 41.216 euros y de los que se beneficiarán 13 entidades. Para Ortolá, quien ha dicho que su grupo no tiene inconveniente "en apoyar a asociaciones de ayuda a la maternidad, familias o conciliación", "este punto es un totum revolutum y a estas ayudas sucen chiringuitos ideológicos que se dedican a cazar subvenciones".

En cuanto al despacho extraordinario, los de Vox se han abstenido a la hora de aprobar 70.000 euros para ocho ONGD que realizan proyectos de Educación para el Desarrollo Ciudadanía Global y Sensibilización. "En este saco se introducen cuestiones que no aportan nada a la sociedad y hay entidades que no deberían estar ahí", ha argumentado Ortolá para la abstención del grupo municipal de Vox.

Finalmente, los concejales del partido de Abascal han votado en contra del punto que resolvía la concesión de subvenciones para seis proyectos de promoción social del valenciano ya que "una cosa es apoyar el valenciano, en lo que no tenemos inconveniente, y otra que las entidades que suelen concurrir a estas ayudas suelen ser entidades catalanistas y una de ellas es la que nos insultó a la alcaldesa y a mi con papeles por el suelo". Los mismos papeles que la primera edila mostró el pasado pleno. "Esta convocatoria debería ser eliminada en el futuro", ha concluido Ortolá.