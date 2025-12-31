Más de 2.000 castellonenses disfrutan de la tradicional San Silvestre para despedir el año

La capital de la Plana ha celebrado la 33ª edición de su San Silvestre. Organizada por la Unió Atlètica Castelló (UAC), este 2025 se ha realizo a través de un circuito urbano de unos 5.000 metros por el centro de la ciudad, con salida en el Parque Ribalta y la meta, en la cercana Plaza Rey don Jaime.

Galería de imágenes: San Silvestre de Castelló 2026 / Kmy Ros

La participación en la cita ha sido multitudinaria, con 2.000 personas y la organización de la Sant Silvestre Castelló ha entregado a todos los inscritos que han acabado la prueba una bolsa del corredor, con una camiseta técnica y diversos obsequios. Además, a los tres primeros clasificados absolutos, hombres y mujeres, la organización los ha obsequiado con un trofeo acreditativo de su clasificación, así como también han obtenido trofeo los tres primeros del club organizador.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, que ha querido estar presente en la salida ha comprobado como “el deporte sigue movilizando a miles de castellonenses, en esta ocasión tampoco ha podido faltar para despedir el año”, ha dicho. Y ha felicitado a los participantes por responder y mantener viva una iniciativa que va a más con el paso de los años.