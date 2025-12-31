Los peques de Castelló se adelantan y dan la bienvenida al 2026 con la Nochevieja Infantil
Cientos de niños despiden el año en la Puerta del Sol en una jornada que se consolida y combina tradición, ocio familiar y grandes espectáculos
Los más pequeños han sido este miércoles 31 de diciembre los grandes protagonistas del inicio de la despedida del año en Castelló. La ciudad ha celebrado con gran éxito la Nochevieja Infantil, un acto que se consolida en la intensa programación diseñada por el Ayuntamiento para dar la bienvenida a 2026.
Desde las 11.00 horas, la Puerta del Sol se ha llenado de familias para disfrutar de una mañana festiva con música, animación, bailes y coreografías, culminada con las campanadas del mediodía. Un momento muy esperado que los niños han vivido con entusiasmo, acompañados de personajes de fantasía y una discomóvil júnior. El Ayuntamiento ha repartido un total de 1.200 bolsas de cotillón, triplicando la cifra del año pasado, tras el éxito de la primera edición.
Tras las campanadas infantiles, la celebración continua con una peque disco infantil, en un ambiente pensado para que los más pequeños puedan despedir el año a su manera.
Reparto de clementinas
La mañana festiva se completado con el tradicional reparto gratuito de clementinas, una seña de identidad ya consolidada en Castellón. Desde las 10.30 horas se han entregado 4.800 bolsitas en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza de la Pescadería y la Puerta del Sol, apostando de nuevo por el producto local en una fecha tan señalada.
La programación continuará a lo largo de la tarde con la tradicional carrera popular San Silvestre, que dará comienzo a las 18.00 horas con un recorrido de cinco kilómetros, salida desde el Paseo Ribalta y meta en la avenida Rey Don Jaime.
Programación nocturna
Ya por la noche, Castellón se prepara para vivir una despedida del año sin precedentes en la Puerta del Sol. A partir de las 22.45 horas arrancará una gran fiesta con música en directo, pirotecnia, un espectáculo láser y audiovisual especialmente diseñado para la ocasión, que iluminará edificios emblemáticos del centro de la ciudad. La cita estará presentada por Sandra Navarro y Jordi Vera, y contará con la actuación en directo de Carlos Bru, antes de las doce campanadas.
Tras la llegada de 2026, la celebración continuará con efectos especiales, pólvora y la sesión del DJ Elías Posh, en una noche que aspira a congregar a cerca de 8.000 personas en el corazón de la ciudad.
