Reportaje
Sant Roc de la Vila ‘aparece’ en el Ayuntamiento de Castelló
La imagen está en el edificio noble del palacio municipal. ¿Por qué?
El Ayuntamiento de Castelló tiene desde hace unos días un nuevo inquilino, más allá de los funcionarios municipales, concejales y asesores. La imagen de Sant Roc de la Vila ha aparecido en el consistorio aunque no lo ha hecho de forma milagrosa, si no por un motivo más mundano.
El pasado 9 de noviembre, el concejal de Vox y responsable del área de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Antonio Ortolá, fue nombrado clavario de estas entrañables festes de carrer para el año 2026 que se celebran en el centro (principalmente en la calle Caballeros y adyacentes), un nombramiento que conlleva la custodia de la imagen del santo durante todo un año siguiente a la distinción, tal y como marca la tradición hasta la celebración de las fiestas.
El motivo por el que Ortolá ha sido elegido para el cargo radica en que el edil fue vecino de la zona centro durante más de 20 años, lo que refuerza su vinculación al barrio y al nombramiento. Por este motivo, el responsable municipal, y como homenaje a Sant Roc de la Vila para que la imagen no salga de su barrio que es donde siempre ha estado, Ortolá ha decidido que permanezca durante todo el año en su despacho ubicado en el edificio noble del consistorio.
Desde este espacio institucional, la imagen del santo acompañará la labor diaria del concejal al frente de su concejalía, quedando encomendadas sus responsabilidades públicas y la atención a los vecinos del barrio, según explicaron fuentes municipales.
Por el momento, esta imagen ya ha recibido la visita de algunas vecinas de la zona que se han acercado hasta el palacio municipal para rendirle tributo al santo.
Hay que recordar que estas festividades tan tradicionales en Castelló se celebran cada año en los barrios de la capital de la Plana desde octubre hasta abril y congregan a numerosos castellonenses que comparten diversos actos religiosos y lúdicos en hermandad y que fan ciutat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha