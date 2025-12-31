Sant Roc de la Vila ‘aparece’ en el Ayuntamiento de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló tiene desde hace unos días un nuevo inquilino, más allá de los funcionarios municipales, concejales y asesores. La imagen de Sant Roc de la Vila ha aparecido en el consistorio aunque no lo ha hecho de forma milagrosa, si no por un motivo más mundano.

El pasado 9 de noviembre, el concejal de Vox y responsable del área de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Antonio Ortolá, fue nombrado clavario de estas entrañables festes de carrer para el año 2026 que se celebran en el centro (principalmente en la calle Caballeros y adyacentes), un nombramiento que conlleva la custodia de la imagen del santo durante todo un año siguiente a la distinción, tal y como marca la tradición hasta la celebración de las fiestas.

Ortolá, junto al santo, en su despacho del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

El motivo por el que Ortolá ha sido elegido para el cargo radica en que el edil fue vecino de la zona centro durante más de 20 años, lo que refuerza su vinculación al barrio y al nombramiento. Por este motivo, el responsable municipal, y como homenaje a Sant Roc de la Vila para que la imagen no salga de su barrio que es donde siempre ha estado, Ortolá ha decidido que permanezca durante todo el año en su despacho ubicado en el edificio noble del consistorio.

Ortolá, el pasado 9 de noviembre, cuando fue nombrado clavario de las 'festes de carrer' de Sant Roc de la Vila. / Mediterráneo

Desde este espacio institucional, la imagen del santo acompañará la labor diaria del concejal al frente de su concejalía, quedando encomendadas sus responsabilidades públicas y la atención a los vecinos del barrio, según explicaron fuentes municipales.

Por el momento, esta imagen ya ha recibido la visita de algunas vecinas de la zona que se han acercado hasta el palacio municipal para rendirle tributo al santo.

Imagen del santo en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Hay que recordar que estas festividades tan tradicionales en Castelló se celebran cada año en los barrios de la capital de la Plana desde octubre hasta abril y congregan a numerosos castellonenses que comparten diversos actos religiosos y lúdicos en hermandad y que fan ciutat.