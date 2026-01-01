Ajuntament
Compromís trasllada el malestar del veïnat davant “les mentides del govern de Carrasco sobre la falsa finalització de la ZBE" en Castelló
La coalició reclama, a més, la publicació en una web de les dades dels sensors ambientals instal·lats
Compromís per Castelló ha traslladat el malestar creixent del veïnat davant “les mentides” del govern municipal de Begoña Carrasco sobre la suposada finalització de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), una afirmació que, segons denuncien, no es correspon amb la realitat que es viu al carrer. La coalició assenyala que nombrosos veïns i veïnes s’han adreçat al grup municipal molestos perquè, si bé l’Ajuntament anuncia que les obres estan acabades, la realitat és que en molts carrers encara estan pendents de finalitzar.
El portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha explicat que “mentre el veïnat baixa al carrer i veu clarament que les obres no estan acabades, el govern municipal insisteix a dir el contrari”. En este sentit, Garcia assenyala que moltes persones demanen a l’alcaldessa que “deixe d’enganyar la ciutadania i de vendre com a finalitzat allò que encara no ho està”.
Així mateix, Garcia afirma que esta manera d’actuar “no és un fet puntual, sinó una constant del govern del Partit Popular, que prioritza l’anunci i la propaganda per damunt de la realitat”. En este sentit, recorda casos recents com les obres de Ferrandis Salvador, que van ser donades per finalitzades en diverses ocasions, tot i que posteriorment el mateix govern va admetre en el debat pressupostari que encara faltava adquirir mobiliari urbà, evidenciant que no estaven realment concloses.
"Però, aquesta problemàtica no és l’única", diu. La coalició recorda que la ZBE compta amb una xarxa de 24 sensors que mesuren de manera continuada la qualitat de l’aire i els nivells de soroll, però que, a dia de hui, les dades que s’estan recollint no són accessibles de manera clara i senzilla per a la ciutadania. Compromís critíca que no pot ser que l’única manera de conéixer la qualitat ambiental siga situar-se davant d’un tòtem en un moment concret, sense possibilitat de consultar la informació amb calma ni d’analitzar com evoluciona amb el temps.
Per això, la formació reclama que les dades dels sensors es facen públiques a través d’una pàgina web específica, amb informació comprensible, fàcil de consultar, disponible en temps real i amb un registre històric que permeta analitzar l’evolució de la qualitat ambiental. “La ciutadania té dret a saber quina és la qualitat de l’aire que respira i com evoluciona, i la transparència és imprescindible si realment es vol una ZBE útil”, ha remarcat Garcia.
Compromís reitera que continuarà treballant i exigint al Partit Popular que deixe d’enganyar la ciutadania i actue amb rigor i transparència en tot allò que afecta la Zona de Baixes Emissions.
