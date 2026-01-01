Así ha sido la Nochevieja en Castelló: celebración masiva en la Puerta del Sol y sin incidentes graves

Castellón despidió anoche el año 2025 y celebró la llegada del año 2026 por todo lo alto, con una celebración masiva tanto a las 12.00 del mediodía con la celebración de las campanadas infantiles (a la que precedió el reparto de bolsitas con 12 gajos de mandarinas) como a las 00.00 horas para dar la bienvenida a este año en la Puerta del Sol en las que participó la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a otros ediles. Además, durante la tarde tuvo lugar la tradicional carrera de San Silvestre en la que participaron 2.000 personas y la ciudad se llenó de castellonenses desde el mediodía que ya se disponía a disfrutgar de la tardevieja, con restaurantes y locales de ocio a rebosar.

Kmy Ros

Y pese a la multitud de gente en las calles durante todo el día, el amplio dispositivo de Seguridad y Emergencias de la Policía Local, Bomberos Municipales y medios sanitarios no tuvo que atender incidencias de gravedad. Por la tarde hubo un accidente sin heridos solo con daños materiales, hubo quejas vecinales por fiestas en viviendas particulares, molestias por gente en puertas de locales, requerimientos por vehículos mal estacionados, dos alcoholemias positivas a dos conductores y una niña que se extravió en el acto de las campanadas por la noche y que los agentes de la Policía Local llevaron, al verla perdida, al Ayuntamiento donde acto seguido fue devuelta a sus padres.

Un momento previo alas campanadas en la Puerta del Sol de Castelló. / KMY ROS

La gran gala arrancó en torno a las 23:00 horas con la bienvenida de los presentadores Jordi Vera y Sandra Navarro, quien lució un vestido de Javier Gimeno. Y con las actuaciones de Carlos Bru, y como novedad este año una actuación en directo que interpretó dos clásicos navideños conocidos internacionalmente como el villancico ‘All I Want for Christmas Is You’, de Mariah Carey y ‘Un año más’ de Mecano.

Feliz 2026: Castelló da la bienvenida al nuevo año por todo lo alto / Kmy Ros

El colofón de las campanadas

El colofón llegó en el momento de las campanadas y con él otra de las novedades. Sobre las fachadas de los edificios que rodean la Puerta del Sol, se proyectaron con un láser de luz los números del 1 al 12 a medida que iban sonando la campanadas para que el público pudiera comerse las uvas sin descontarse, o los gajos de naranja, como optaron muchos de los presentes apostando por el sabor local. Un remate pirotécnico dio la bienvenida al nuevo año. Y a continuación la música continuó con la sesión del DJ Elías Posh y Dj Óscar Nadal, que hicieron bailar al público durante horas.

Kmy Ros

Nochevieja en el Grau

La última noche del año también se vivió con especial intensidad en el Grau, con una completa programación festiva que se desarrolló a lo largo de toda la jornada. Las actividades arrancaron a las 11.00 horas en el Edificio del Reloj con las campanadas infantiles, pensadas para que los más pequeños pudieran despedir el año en un ambiente familiar y festivo.

Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, comenzó el popular tardeo navideño en la Sala Grau, con la animación musical del grupo Alhaire.

La celebración continuó por la noche, a partir de las 23.30 horas, con la actuación de DJ´s y el audiovisual “El Grau hacia el 2026” en el Edificio del Reloj, que sirvió como preámbulo para la llegada de las doce campanadas y la bienvenida al Año Nuevo. Tras el cambio de año, la fiesta se trasladó, de 1.00 a 5.00 de la madrugada, a la Sala Grau.