Ajuntament
Compromís demana a Carrasco aclarir fins on pujarà la taxa del fem en 2027 "davant uns números que no quadren"
Ignasi Garcia: “La pujada serà inevitable per la mala gestió del Partit Popular en una ordenança que no s'ajusta a les necessitats de Castelló i que a més és injusta”
Compromís per Castelló ha exigit al govern de Begoña Carrasco que explique amb claredat a la ciutadania quin impacte tindrà la taxa del fem en 2027, davant una ordenança que la coalició considera mal dissenyada, allunyada de la realitat de la ciutat i incapaç de reduir residus, i que acabarà provocant una nova pujada inevitable del rebut.
El portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha advertit que “la senyora Carrasco i el seu govern van duplicar la taxa del fem en 2025 i en 2026 l’han tornada a incrementar, i ara que ja es coneixen aproximadament les bonificacions que s’hauran d’aplicar i el cost real del servei, han de començar a explicar què passarà amb la taxa en 2027”. Segons Garcia, “esta nova pujada serà inevitable mentre no es canvie un model mal plantejat, que no treballa per reduir residus i que acaba sent profundament injust”.
La coalició recorda que el govern del Partit Popular va duplicar de manera lineal la taxa del fem en 2025, afectant totes les llars per igual i deixant inicialment fora de les bonificacions col·lectius com les persones llogateres o molts comerços, una situació que Compromís va denunciar i que va obligar el govern municipal a rectificar parcialment. En 2026, a més, el govern de Carrasco ha aplicat una nova pujada del 4%, un fet que va intentar amagar fins a l’últim moment i que només va acabar reconeixent al ple davant la pressió de l’oposició.
Per a Compromís, el problema de fons és que el govern de Carrasco no està treballant en la reducció de residus, que és l’única manera real de controlar el cost del servei. La formació adverteix que, amb el sistema actual, el desajust entre les bonificacions anunciades i la recaptació real serà cada vegada major, de manera que els números no acabaran de quadrar i el govern es veurà abocat a una nova pujada de la taxa en 2027.
En este sentit, Garcia ha sigut contundent: “No pot ser que tota la culpa siga d’altres, quan és Carrasco qui té el contracte, qui cobra el rebut i qui aprova les ordenances que acaben pujant els preus a les famílies d’una manera molt injusta”. El portaveu ha posat com a exemple que “és injust que una persona viuda, que cobra una pensió no contributiva, haja de pagar 200 euros de taxa del fem de bones a primeres, quan la realitat és que eixa persona no està produint a penes residus”.
Davant d’este escenari, Compromís exigeix a l’alcaldessa que deixe d’ocultar els números, faça públics els càlculs reals i explique a la ciutadania quin és el full de ruta de la taxa del fem, perquè, si no es canvia el model actual, en 2027 es tornarà a parlar d’una nova pujada.
