Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Deseos alcaldes 2026Barco 'fantasma' CastellónLos mejores planesConciertos en 2026Top 10 vídeos virales
instagramlinkedin

Música

El director de orquesta 'de moda' y del que todo el mundo habla tras el concierto de Año Nuevo estuvo en Castelló. ¿A qué vino?

El canadiense conoce la capital de la Plana

El director Yannick Nézet-Séguin en el concierto de Año Nuevo, este jueves.

El director Yannick Nézet-Séguin en el concierto de Año Nuevo, este jueves. / DIETER NAGL

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Yannick Nézet-Séguin, el director de orquesta de moda y del que todos hablan tras el espectacular concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena que dirigió este jueves y con el que conquistó al mundo entero estuvo en Castelló. El público asistente al evento musical del año en la capital austriaca se rindió ante él con un gran colofón a todo el concierto y durante la interpretación de la Marcha Radetzky, composición orquestal de Johann Strauss (padre) y que fue escrita en 1848.

Otro momento del concierto de Año Nuevo en Viena.

Otro momento del concierto de Año Nuevo en Viena. / DIETER NAGL

Su meteórica carrera trajo al canadiense hasta la capital de la Plana de la mano de Castelló Cultural y actuó en el Auditorio en un concierto de abono. Fue el 17 de octubre de 2008 cuando llegó a Castelló para dirigir la Orquesta de Cámara de Europa con Janine Jansen al violín. En esa ocasión, que ya arrancó los múltiples aplausos de los asistentes debido a su interpretación, el joven Nézet-Séguin se puso al frente de la dirección del concierto para violín op.61 de Beethoven y de la Sinfonía nº3 op.56 Escocesa de Mendelssohn.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
  2. Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
  3. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  4. La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
  5. El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
  6. El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
  7. Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha
  8. Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar

El director de orquesta 'de moda' y del que todo el mundo habla tras el concierto de Año Nuevo estuvo en Castelló. ¿A qué vino?

El director de orquesta 'de moda' y del que todo el mundo habla tras el concierto de Año Nuevo estuvo en Castelló. ¿A qué vino?

¿Qué son los 'oasis climáticos'? Estos son los 18 colegios de Castelló que los tendrán

¿Qué son los 'oasis climáticos'? Estos son los 18 colegios de Castelló que los tendrán

Compromís demana a Carrasco aclarir fins on pujarà la taxa del fem en 2027 "davant uns números que no quadren"

Compromís demana a Carrasco aclarir fins on pujarà la taxa del fem en 2027 "davant uns números que no quadren"

Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló

Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló

Las cartas a los Reyes Magos de 18 alcaldes de Castellón: ¿Qué deseos piden para el 2026?

Las cartas a los Reyes Magos de 18 alcaldes de Castellón: ¿Qué deseos piden para el 2026?

Tiempo para el amor: esta es la primera fecha libre para casarse en el Ayuntamiento de Castelló

Tiempo para el amor: esta es la primera fecha libre para casarse en el Ayuntamiento de Castelló

Así ha sido la Nochevieja en Castelló: celebración masiva en la Puerta del Sol y sin incidentes graves

Así ha sido la Nochevieja en Castelló: celebración masiva en la Puerta del Sol y sin incidentes graves

Compromís trasllada el malestar del veïnat davant “les mentides del govern de Carrasco sobre la falsa finalització de la ZBE" en Castelló

Compromís trasllada el malestar del veïnat davant “les mentides del govern de Carrasco sobre la falsa finalització de la ZBE" en Castelló
Tracking Pixel Contents