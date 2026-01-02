El director de orquesta 'de moda' y del que todo el mundo habla tras el concierto de Año Nuevo estuvo en Castelló. ¿A qué vino?

Yannick Nézet-Séguin, el director de orquesta de moda y del que todos hablan tras el espectacular concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena que dirigió este jueves y con el que conquistó al mundo entero estuvo en Castelló. El público asistente al evento musical del año en la capital austriaca se rindió ante él con un gran colofón a todo el concierto y durante la interpretación de la Marcha Radetzky, composición orquestal de Johann Strauss (padre) y que fue escrita en 1848.

Otro momento del concierto de Año Nuevo en Viena. / DIETER NAGL

Su meteórica carrera trajo al canadiense hasta la capital de la Plana de la mano de Castelló Cultural y actuó en el Auditorio en un concierto de abono. Fue el 17 de octubre de 2008 cuando llegó a Castelló para dirigir la Orquesta de Cámara de Europa con Janine Jansen al violín. En esa ocasión, que ya arrancó los múltiples aplausos de los asistentes debido a su interpretación, el joven Nézet-Séguin se puso al frente de la dirección del concierto para violín op.61 de Beethoven y de la Sinfonía nº3 op.56 Escocesa de Mendelssohn.