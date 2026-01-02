Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló

Los niños de Castelló esperan ya, ilusionados, la llegada de los Reyes Magos de Oriente a la ciudad prevista para el próximo lunes por la tarde. Y ante la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, el Ayuntamiento de Castelló y la Junta de Fiestas ha preparado un gran recibimiento para sus Majestades y también un amplio dispositivo de seguridad con casi cien efectivos, según han informado este viernes la concejala de Fiestas, Noelia Selma; la edila de Bienestar Social, Clara Adsuara; y el coordinador de la Junta de Fiestas de la Cabalgata, Antonio Cabezón.

Baltasar, Gaspar y Melchor, a su llegada a la plaza del Mar, el año pasado. / Mediterráneo

Así, los Reyes Magos llegarán en barco hasta la plaza del Mar del Grau de Castelló a las 16.00 horas del día 5 de enero donde serán recibidos por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la reina infantil de las fiestas, Ana Colón. Un acto en el que habrá animación y música y que será la primera toma de contacto de Melchor, Gaspar y Baltasar con los niños castellonenses. Tras saludarlos, serán recibidos en la tenencia de alcaldía del distrito marítimo. Y también comenzará el recorrido de los tres Magos en varios vehículos por 17 barrios de la ciudad con el horario siguiente y que comenzará en Benadresa y terminará en Roquetes a las 17.30 horas:

El recorrido por los barrios comenzará en Benadresa a las 16.00 horas. / Mediterráneo

Recorrido por los barrios. / Mediterráneo

El desfile por los barrios terminará a las 17.30 en el grupo Roquetes. / Mediterráneo

A las 18.30 horas comenzará la Cabalgata, "a la altura de una gran capital", según ha afirmado Selma, quien ha recordado la "Navidad histórica que vivimos los castellonenses con una programación de más de 250 actos". En cuanto a este desfile ha detallado que recorrerá el centro de la ciudad y que contará con espacios para personas con movilidad reducida y una zona de calma para niños y personas con TEA, sin luces ni sonidos. Además, en el evento participarán 315 personas y se repartirán 5.000 kilos de caramelos, también sin gluten.

Cabezón, Selma y Adsuara, este lunes en la rueda de prensa. / Mediterráneo

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha dado más detalles sobre las zonas especiales. La zona de calma, donde los caramelos ser repartirán en mano, estará situada en la calle Sanahuja esquina con la calle Oviedo y estará destinada a personas con TEA. Este espacio estará delimitado con una cinco y habrá un agente de movilidad por si los usuarios de la misma necesitan alguna ayuda. También se ha habilitado una zona próxima para aparcar las furgonetas accesibles y facilitar el acceso. "Se trata de que todos puedan disfrutar de esta Cabalgata", ha afirmado Adsuara, quien ha agradecido la colaboración de asociaciones y padres de niños con TEA "para hacer de este acto un evento accesible y seguro pensado para todos".

Los Reyes Magos se dirigen a los niños de Castelló desde el balcón del Ayuntamiento, en 2025. / ERIK PRADAS

Los puntos para personas con moivilidad reducida estarán ubicados en la plaza María Agustina y en la plaza Borrull, es decir, a lo largo del recorrido que partirá desde la calle Sanahuja y seguirá por María Agustina, Gobernador, plaza Borrull, Guitarrista Tárrega, Asensi, plaza de la Paz, calle Mayor y Arcipreste Balaguer. Una Cabalgata que contará con nueve carrozas rodeadas de personas de seguridad para evitar cualquier percance, 15 grupos de animación a pie y 13 vehículos, además de con personajes infantiles como Micky Mouse, la patrulla canina, la estrella de Belén o los vehículos de los bomberos.

Recorrido de la Cabalgata con los puntos para personas con movilidad reducida y el tramo de la zona en calma (en morado). / Mediterráneo

Finalmente, Antonio Cabezón ha destacado el trabajo conjunto del Ayuntamiento de Castelló y la Junta de Fiestas en colaboración con la Gestora de Gaiatas y la Federació de Colles y ha explicado que una vez los Reyes Magos lleguen a la plaza Mayor tras recorrer el centro de Castelló, realizarán la adoración del Belén en la puerta de la concatedral de Santa María y se dirigirán andando hasta el Ayuntamiento donde, de nuevo, serán recibidos por la alcaldesa de la capital de la Plana y la reina infantil de las fiestas de Castelló. La primera edila les dará las llaves de la ciudad, así como la bienvenida.

¿Y si llueve?

Sin embargo, y pese a tenerlo todo preparado, la previsión meteorológica prevista para el lunes en Castelló no demasiado positiva y podría llover en la ciudad. A este repecto, la concejala de Fiestas, Noelia Selma ha afirmado que el consistorio "esperará a una previsión más cercana" para tomar una decisión y ha recordado que en el año 2023, a las 15.00 horas del día 5 de enero llovía a las 16.00 horas pudieron llegar los Reyes Magos y tuvo lugar todo el acto. "Estamos pendientes del tiempo", ha remarcado Selma.

Así que habrá que esperar al lunes para ver si los Reyes Magos espantan a la lluvia y los niños de Castelló pueden disfrutar de ellos.

Imagen de archivo de la llegada de los Reyes Magos al Grau. / Mediterráneo

Junta de seguridad en la Autoridad Portuaria

Por otra parte, y con el fin de que todo transcurra con normalidad a la llegada al Puerto, la Autoridad Portuaria de Castellón ha celebrado este viernes una junta de seguridad en la que ha marcado los efectivos y y el dispositivo contará también con servicios sanitarios para atender cualquier incidencia que pudiera producirse. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha señalado que un año más, junto con el Ayuntamiento, "ponemos en marcha un amplio dispositivo de seguridad con el objetivo de que Sus Majestades los Reyes Magos puedan llegar al Puerto de la forma más segura posible y que el desembarco se desarrolle con total normalidad”.