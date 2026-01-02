¿Qué son los 'oasis climáticos'? Estos son los 18 colegios de Castelló que los tendrán

El Ayuntamiento de Castelló invertirá hasta 1,8 millones en varias anualidades al proyecto de los oasis climáticos en 18 centros educativos de Castelló a partir de 2026 y gracias a la aportación de 3,5 millones de la Unión Europea que se contempla en el presupuesto de 2026 que asciende a más de 253 millones y que entrará en vigor, presumiblemente, este mes.

Esta dotación económica se enmarca dentro de la macroárea de Cultura y Educación que contará con un total de 7,4 millones para este año. Este dinero está destinado a seguir impulsando programas educativos, actuaciones en materia de igualdad de oportunidades y apuesta por el talento, así como por los programas de concienciación y salud emocional para los jóvenes, entre otros aspectos. Por lo que respecta al ámbito cultural, la apuesta del gobierno municipal es una programación de calidad, con actividades y eventos dirigidos a todos los públicos que refuerzan la proyección de Castellón a nivel nacional, e internacional, contribuyendo así a la desestacionalización turística, ofreciendo propuestas musicales, artísticas o de ocio, entre otras, durante todo el año.

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha manifestado que “invertir en educación y cultura, es invertir en el bienestar, la igualdad de oportunidades y el futuro de nuestras niñas y niños. Vamos a seguir apostando por el Plan de Conciliación Familiar, con ‘escoletes’ en periodos vacaciones de Pascua, Navidad o Verano; en la mejora de las instalaciones educativas y en la cultura de todos y para todos”.

Así, y en relación a los oasis climáticos, el 2026 es el año en que se pondrá en marcha el proyecto Castellón Naturaleza en Red que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los centros que contarán con ellos son:

CEE Castell Vell CEIP Castàlia CEIP San Agustín CEIP Tombatossals CEIP Isabel Ferrer CEIP Enriqueta Agut CEIP Bernat Artola CEIP Blasco Ibáñez CEIP Isidoro Andrés CEIP Estepar CEIP Mestre Antonio Armelles CEIP Juan G. Ripollés CEIP Mestre Carlos Selma CEIP Manel Garcia Grau CEIP Gaetá Huguet CEIP La Marina CEIP El Pinar CEIP l’Illa.

Pero, ¿qué son los oasis climáticos?

Este proyecto cuida al conjunto de las comunidades educativas transformando los colegios en espacios urbano más naturales, biodiversos, habitables, saludables y la renaturalización incluirá la instalación de cubiertas y pérgolas vegetales, huertos escolares, jardines mediterráneos y polinizadores, para mejorar el aislamiento térmico de los colegios en los patios y generar más zonas de sombra. Patios que respiran, con más conexión con la naturaleza y mejorando también la biodiversidad de los barrios.

“Esta iniciativa, pionera en Castellón, se desarrollará mediante un proceso participativo con la comunidad educativa, que ya hemos iniciado, y tiene como objetivo reducir el impacto de las altas temperaturas, mejorar el entorno escolar y generar espacios verdes más saludables, inclusivos y adaptados a las condiciones climatológicas, buscando siempre el bienestar de nuestros niños y niñas, así como de toda la comunidad educativa”, señala Carrasco.

Mejoras en infraestructuras educativas con aportación municipal

El presupuesto municipal para el ejercicio 2026 contempla, además, una inversión de 536.700 euros que llega a través del área de Infraestructuras que, en colaboración con el área de Educación, apuesta por la mejora y adecuación de los centros educativos.

Cabe recordar los importantes avances en materia educativa durante el 2025, como por ejemplo la mejora y remodelación integral del CEIP Mestre Canos y del CEIP Elcano, en el Grau, actuaciones que han sido posibles gracias a la colaboración de la Generalitat Valenciana, con una inversión cercana a los 10.000.000 euros. También se han llevado a cabo labores de mantenimiento en varios centros educativos.