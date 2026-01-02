Tiempo para el amor: esta es la primera fecha libre para casarse en el Ayuntamiento de Castelló

Casarse en el Ayuntamiento de Castelló también tiene su tiempo de espera.

Según los datos oficiales ofrecidos por el consistorio de la capital de la Plana, los castellonenses que quieran contraer matrimonio civil en sábado en el edificio noble de la plaza Mayor tienen que esperar a día de hoy más de un mes como mínimo. El motivo radica en que la primera fecha libre para poder hacerlo es el 7 de febrero. No obstante, si las parejas castellonenses optan por casarse entre semana, podrán hacerlo justo después de las fiestas de Navidad: el 9 de enero. De hecho, en 2024 los concejales del Ayuntamiento de Castelló oficiaron y presidieron 174 bodas, frene a las 161 que han tenido lugar en 2025 y hasta la actualidad.

«Las bodas civiles celebradas en Ayuntamiento consolidan al palacio municipal como un espacio cercano y significativo para la celebración de enlaces matrimoniales», explicó el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, al periódico Mediterráneo.

Además, el edil destacó «el compromiso de ofrecer un servicio accesible y personalizado, permitiendo que las parejas celebren este importante momento en un entorno institucional que forma parte de la vida social y cultural del municipio».

De esta forma, Castelló da varias posibilidades para contraer matrimonio y las parejas tienen que pagar una tasa que oscila entre los 130 y los 153 euros dependiendo de cuándo lo quieren hacer. De lunes a viernes en horario laboral y en el despacho del concejal o en la sala de reuniones, el coste es de 130 euros. Si, por el contrario, una pareja castellonense opta por unir sus vidas en viernes o vísperas de festivo, a partir de las 17.00 horas en el salón de plenos o en el salón plenario de la tenencia de alcaldía del Grau, el importe es de 153 euros. Una cantidad que también se debe abonar si se quiere casar en sábado y en esos mismos lugares.

Procedimiento y tramitación

En cuanto al procedimiento y la tramitación para gestionar este evento, la pareja debe obtener en primer lugar el Auto del Juez de 1ª Instancia (Registro Civil ubicado en la Ciudad de la Justicia).

Luego tiene que reservar y confirmar la fecha y hora para la celebración del matrimonio civil, abonar el importe de la tasa correspondiente Una vez confirmada la fecha y la hora podrá abonar el importe correspondiente para la celebración del matrimonio civil ingresándolo en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de la Plana en alguna de las siguientes entidades colaboradoras (Banco Santander, Cajamar, Ruralnostra, BBVA, Banco Sabadell y Caixabank) y presentar la solicitud pertinente en el Registro General de la tenencia de alcaldía Centro, en la plaza Mayor.

Para informarse de la fecha y hora de celebración de matrimonios civiles, se puede llamar al número 010 (si lo hace desde un teléfono fijo de Castelló), al 964 226 010 si telefonea desde un teléfono móvil o teléfono de fuera del municipio o en la tenencia de alcaldía Centro de forma presencial.