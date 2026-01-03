Castelló registra más de 1.200 votaciones en las propuestas de Presupuestos Participativos a dos semanas de finalizar el proceso

Cuando tan solo restan dos semanas para la finalización del proceso de votación de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Castellón para el bienio 2026-2027, la respuesta de la ciudadanía está siendo muy positiva con más de 1.200 votaciones entre las propuestas presentadas así como la buena acogida de la doble modalidad de voto online y presencial, incorporada esta última como novedad para facilitar el acceso de la ciudadanía al proceso y que ha supuesto el 15 % del total de los votos emitidos.

Tras la fase de recogida y validación de propuestas, un total de 147 iniciativas han sido consideradas viables y han pasado a la fase de votación. “En esta edición se observa un cambio significativo en el tipo de propuestas respaldadas por la ciudadanía, que apuesta mayoritariamente por proyectos de carácter vecinal, con un impacto directo en el día a día de los barrios, frente a ediciones anteriores en las que se priorizaban iniciativas que no dependían directamente del Ayuntamiento de Castellón “señala el Concejal de participación Ciudadana y Barrios, Paco Cabañero.

Las tres propuestas más votadas en cada uno de los distritos

En este sentido, destaca especialmente la Zona Oeste, donde, por el momento, las tres propuestas seleccionadas que se sitúan entre las más votadas por el conjunto de los participantes. En concreto, el cerramiento de la zona común de la calle Costa Rica (Grupo Roser) ha obtenido 240 votos, seguido del Baño público autolimpiable en el Grupo Roser y de la Instalación de farolas ante la falta de iluminación en la zona.

En cuanto al resto de distritos, en el Distrito Sur las propuestas más votadas han sido la ampliación de aceras en el entorno del CEIP Carles Salvador, la rehabilitación de la plaza Telecomunicaciones y la urbanización o arreglo de la Gran Vía Tárrega–Monteblanco.

En el Distrito Norte destacan la adecuación y mejora de los accesos a la ciudad por la Cuadra Borriolench, la mejora de la seguridad vial en las urbanizaciones de montaña norte (Penyeta y Racó) y la creación de un parque infantil y biosaludable en la misma zona.

En el Distrito Este, las propuestas con mayor respaldo son la construcción de aceras en el Paseo Policía Nacional, la instalación de paneles informativos en paradas de autobús y la creación de zonas de sombra mediante más arbolado y espacios infantiles en plazas como Fadrell, Espígol y Na Violant.

En el Distrito del Centro, las iniciativas más solicitadas son la creación de una Escuela Taller “Artista Gaiatero”, la renovación de la calle Poeta Verdaguer y la mejora de la circulación en dicha vía.

Por último, en el Distrito Grao, las propuestas más demandadas son la instalación de farolas solares en el Camí Segon Canal, la creación de un Espai expositiu en el C.C. La Marina y la Dotación de juegos infantiles en la playa del Pinar.

El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha subrayado la importancia de este proceso y ha señalado que “una vez finalicen las votaciones, los técnicos de Participación ajustarán las actuaciones que pueden desarrollarse en función del presupuesto disponible para los dos próximos ejercicios”. Asimismo, Cabañero se ha congratulado “del gran éxito de la iniciativa, destacando que, a falta de dos semanas para la finalización del proceso, ya se han contabilizado más de 1.200 votos”.

Periodo de votación

Hasta el próximo 16 de enero pueden participar en la votación las vecinas y vecinos de Castellón mayores de 16 años y empadronados en la ciudad, con la posibilidad de seleccionar hasta un máximo de tres propuestas. El voto puede realizarse de forma presencial en la Oficina de Participación Ciudadana, ubicada en la avenida Hermanos Bou, 27, en horario de 9:00 a 14:00 horas, o de manera online a través de la web presupuestosparticipativos.castello.es.

Los Presupuestos Participativos para los años 2026 y 2027 cuentan con una dotación económica de hasta 1.000.000 de euros y tienen como objetivo acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones municipales, fomentando la implicación directa de las vecinas y vecinos en la gestión y mejora de la ciudad.