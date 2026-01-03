Presupuestos de Castelló: Compromís critica el rechazo de Carrasco a sus enmiendas

Compromís per Castelló ha denunciado que el gobierno de Begoña Carrasco ha votado en contra de las enmiendas presentadas por la coalición a los presupuestos municipales de 2026 para reforzar dos de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la sanidad y el acceso a la vivienda. Un rechazo que, según la formación, evidencia que el gobierno municipal no quiere que el Ayuntamiento tenga un papel activo en la mejora de la calidad asistencial ni en facilitar el acceso a una vivienda digna en un momento de máxima presión sobre los precios del alquiler.

El portavoz de Compromís, Ignasi García, ha subrayado que "las dos grandes preocupaciones de la gente de Castelló son poder acceder a una vivienda digna y contar con una sanidad pública con una atención adecuada, pero pese a ello, la señora Carrasco y el Partido Popular han votado en contra de todas las enmiendas que iban precisamente en esa dirección". García ha remarcado que "no estamos hablando de grandes anuncios, sino de propuestas concretas para que el Ayuntamiento se implique y actúe".

Sanidad y papel del Ayuntamiento

En materia sanitaria, Compromís había presentado enmiendas para que el Ayuntamiento se implicara de manera activa en la mejora de la calidad asistencial, aprovechando herramientas como el Plan Edificant para centros de salud. La propuesta planteaba que el consistorio participara en las reformas y adecuaciones necesarias para que la ciudadanía disponga de espacios dignos y adecuados para ser atendida.

"Hemos pedido que el Ayuntamiento asuma un papel activo en la mejora de los centros de salud de Castelló, y a eso el PP ha dicho que no", ha explicado García.

Vivienda y ayudas al alquiler

En cuanto a la vivienda, la coalición denuncia que el gobierno municipal ha rechazado enmiendas para incrementar de manera significativa las partidas destinadas a las ayudas al alquiler social, al alquiler para jóvenes y a la rehabilitación de viviendas, en un contexto en el que Castelló continúa batiendo récords en el precio del alquiler. Compromís alerta de que el presupuesto del PP limita estas políticas a cantidades "claramente insuficientes", con solo 10.000 euros para el alquiler social, 10.000 euros para el alquiler joven y 10.000 euros para rehabilitación, a pesar de tratarse de programas que en ejercicios anteriores llegaron a ejecutar hasta 300.000 euros y habían demostrado su utilidad.

Ante esta situación, la coalición propuso incrementos de más de 400.000 euros en políticas de vivienda para que el Ayuntamiento fuera parte activa de la solución ante lo que ya es el principal problema social en Castelló, en una ciudad que mes tras mes registra subidas del precio del alquiler y de la vivienda mientras las ayudas anunciadas por el gobierno municipal resultan claramente insuficientes.

Crítica política al gobierno municipal

Para Compromís, el voto en contra del Partido Popular confirma que las prioridades reales del gobierno municipal no pasan ni por la sanidad ni por la vivienda. "Más allá de las fotos protocolarias y los anuncios, Carrasco no quiere implicar al Ayuntamiento en mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente de Castelló", ha remarcado García.